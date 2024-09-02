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    Глава Международной ассоциации бокса стал владельцем «Рольфа»

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    Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стал владельцем крупнейшего в России автодилера «Рольф». О том, что такой вариант развития событий наиболее вероятен, «Фонтанка» писала в марте. 2 сентября официальное сообщение о смене собственника появилось на сайте компании.

    «Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — говорится в нем.

    Также в сообщении отмечается, что все действующие соглашения и обязательства автодилера перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме.

    Накануне Умар Кремлев в своем телеграм-канале представил спорткар китайского бренда Lotus, автомобили которого пополнят ассортимент дилерских центров. По его словам, «Рольф» станет единственным официальным партнером производителя. Кроме того, холдинг планирует открыть собственное производство марки в наукограде Большой Серпухов.

    Автодилерская компания «Рольф» была основана в 1991 году. В ее портфеле 32 автомобильных бренда. В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и главы компании Сергея Петрова о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Сам предприниматель покинул Россию и заявил, что не намерен возвращаться.

    В декабре 2023 года указом президента РФ активы «Рольфа» передали Росимуществу, а генеральным директором назначили бывшего операционного директора группы «Авилон» Алексея Гуляева.

    Одно из крупнейших юрлиц в структуре бизнеса автодилера зарегистрировано в Петербурге. Это ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», выручка которого в прошлом году составила 86,5 млрд рублей. Основное юрлицо холдинга АО «Рольф» закончило 2023 год с выручкой 234,5 млрд рублей. Дальнейшая судьба активов автодилера решалась в Московском районном суде Петербурга, куда в январе 2024 года обратилась с иском Генпрокуратура. Ведомство требовало взыскать бизнес в собственность государства, указывая в том числе на то, что Петров незаконно владел компаниями, когда был депутатом Госдумы (в парламенте он заседал с 2007 по 2016 год), а это коррупционное нарушение. Требования были удовлетворены.

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