Глава Международной ассоциации бокса стал владельцем «Рольфа»

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стал владельцем крупнейшего в России автодилера «Рольф». О том, что такой вариант развития событий наиболее вероятен, «Фонтанка» писала в марте.
«Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — говорится в нем.
Также в сообщении отмечается, что все действующие соглашения и обязательства автодилера перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме.
Накануне Умар Кремлев в своем телеграм-канале представил спорткар китайского бренда Lotus, автомобили которого пополнят ассортимент дилерских центров. По его словам, «Рольф» станет единственным официальным партнером производителя. Кроме того, холдинг планирует открыть собственное производство марки в наукограде Большой Серпухов.
Автодилерская компания «Рольф» была основана в 1991 году. В ее портфеле
В декабре 2023 года указом президента РФ активы «Рольфа» передали Росимуществу, а генеральным директором назначили бывшего операционного директора группы «Авилон» Алексея Гуляева.
Одно из крупнейших юрлиц в структуре бизнеса автодилера зарегистрировано в Петербурге. Это ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», выручка которого в прошлом году составила