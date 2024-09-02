Глава Международной ассоциации бокса стал владельцем «Рольфа»

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стал владельцем крупнейшего в России автодилера «Рольф». О том, что такой вариант развития событий наиболее вероятен, «Фонтанка» писала в марте. 2 сентября официальное сообщение о смене собственника появилось на сайте компании.

«Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — говорится в нем.

Также в сообщении отмечается, что все действующие соглашения и обязательства автодилера перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме.