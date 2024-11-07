Без масла и сахара. Эти 5 десертов помогут вам похудеть — их очень просто готовить

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Приготовить десерт, который не будет страшен фигуре, не так уж сложно. Он просто должен быть низкокалорийным — без жирных ингредиентов и без сахара. А если в составе будет еще и много белка, десерт поможет вам набрать дневную норму этого важного нутриента. Собрали 5 простых рецептов.

Шоколадное печенье с творожной начинкой

Секрет этого десерта — в богатой белком начинке и полном отсутствии масла.

Вам понадобятся:

творожный сыр — 60 г,

творог (в брикете) — 180 г,

густой йогурт — 90 г,

рисовая мука — 100 г,

яйца — 2 шт.,

кукурузный крахмал — 40 г,

какао — 15 г,

разрыхлитель — 3 г,

подсластитель — по вкусу,

растопленный шоколад — по желанию.

Сначала приготовим начинку. Положите в миску творожный сыр, 60 г творога, один желток и подсластитель. Тщательно перемешайте. Когда у вас получится однородная масса, добавьте в нее немного кукурузного крахмала, около 10 г. Снова перемешайте. После этого выложите смесь на пергамент с помощью ложки — сформируйте начинку в виде небольших «плюшек». Отправьте их в морозилку на несколько часов.

Теперь смешайте в миске еще 120 г творога, йогурт, один яичный белок, одно яйцо и подсластитель. Перемешайте, добавьте какао. Снова перемешайте и всыпьте рисовую муку, разрыхлитель и 30 г кукурузного крахмала. Когда вы снова всё перемешаете, у вас должно получиться густое тесто.

Переходим к главному этапу. Скатайте из теста лепешку, положите в середину замороженную начинку, затем заверните ее в тесто и сформируйте печенье. Повторите снова. Выложите заготовки на пергамент и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Через 30 минут десерт будет готов! По желанию можете украсить печенье растопленным шоколадом (но в этом случае блюдо станет более калорийным).

Шоколадный мусс из вареных яиц

Вы удивитесь, но этот десерт состоит только из яиц, молока и какао. Он максимально прост в приготовлении и богат легко усваивающимся белком.

Вам понадобятся:

вареные яйца — 3 шт.,

какао — 20 г,

молоко — 200 мл,

мед — 2 столовые ложки (по желанию),

орехи — для украшения (по желанию).

Яйца очистите и положите в глубокую миску. Добавьте какао, молоко и мед (если хотите, чтобы десерт был слаще). Подойдет и любой сахарозаменитель.

Теперь хорошенько перемешайте смесь с помощью блендера. Вы не поверите, но десерт почти готов! Осталось только разложить его по формочкам и отправить в холодильник как минимум на 2 часа. Если хотите, перед подачей украсьте орехами.

Меренговый рулет без сахара

Кто-то скажет, что без сахара настоящий меренговый рулет не приготовить. Может быть, и так. Однако мы вам советуем не делать поспешных выводов. Попробуйте это низкокалорийное белковое блюдо.

Вам понадобятся:

яичные белки — 5 шт.,

яичные желтки — 3 шт.,

мягкий творог — 180 г,

кукурузный крахмал — 40 г,

разрыхлитель — 3 г,

любые ягоды — по вкусу,

молотые орехи — по вкусу,

сахарозаменитель — по вкусу.

Хорошенько взбейте яичные белки, чтобы получилась пышная пена. В отдельной миске смешайте яичные желтки, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Теперь аккуратно смешайте две массы и равномерно выложите смесь на противень. Посыпьте молотыми орехами. Положите противень в духовку, разогретую до 180 градусов.

Спустя 10 минут достаньте массу. Пока она остужается, приготовьте крем — для этого просто смешайте мягкий творог и сахарозаменитель. После — переверните остывшее «тесто» и нанесите на него крем ровным слоем. Украсьте ягодами.

Теперь нужно сформировать рулет — аккуратно взять тесто и начать скатывать его в рулон. Когда всё будет готово, при желании можете дополнительно украсить десерт ягодами и орехами.

Сливовый пирог без сахара

Если вы никому не скажете, что этот пирог приготовлен без масла и сахара, думаем, никто об этом даже не догадается.

Вам понадобятся:

слива — 400 г (подойдет замороженная),

творог — 160 г,

яйцо — 1 шт.,

мука кукурузная — 65 г,

мука рисовая — 40 г,

кукурузный крахмал — 15 г,

разрыхлитель — 8 г,

корица — 0,5 ч. ложки,

подсластитель — по вкусу,

ванилин — по желанию,

соль — щепотка.

Начнем с теста. Положите в миску всю муку, разрыхлитель, немного подсластителя, ванилин и соль, тщательно перемешайте. Добавьте яйцо и творог и снова перемешайте. Разделите тесто на две части и уберите одну половину в холодильник на 30 минут. Вторую часть обваляйте в муке, положите в пакет и хорошенько надавите, чтобы получилась толстая лепешка. Уберите в морозилку на 30 минут.

Теперь приготовим начинку. Положите в миску сливу, крахмал, немного подсластителя и корицу, перемешайте с помощью блендера.

Подготовьте круглую форму и оберните ее фольгой. Посыпьте дно мукой. Достаньте тесто, которое убирали в холодильник, положите его на дно и хорошо утрамбуйте его с помощью стакана с плоским дном. Тесто должно полностью покрывать форму — проверьте, чтобы не осталось ни одной дырочки! После этого заполните форму начинкой.

Достаньте замерзшее тесто, натрите на крупной терке и равномерно распределите на пироге поверх начинки. Выпекайте 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Затем охладите — и можно есть!

Шоколадный брауни — максимально простой в приготовлении

На приготовление этого десерта у вас уйдет буквально 5 минут (если не считать время запекания в духовке). Он получится низкокалорийным, так что можете смело баловать им себя после обеда!

Вам понадобятся:

крупные спелые бананы — 2 шт.,

яйца — 2 шт.,

какао — 30 г,

тертый горький шоколад — по желанию.

Очистите бананы и разломайте их на крупные куски, положите в миску. Разбейте два яйца и добавьте какао. Затем хорошо перемешайте с помощью блендера.

Влейте смесь в форму для запекания. По желанию посыпьте брауни тертым горьким шоколадом. Отправьте в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 20 минут.