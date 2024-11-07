Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 766мм 90%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Промышленный Петербург
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Без масла и сахара. Эти 5 десертов помогут вам похудеть — их очень просто готовить

Без масла и сахара. Эти 5 десертов помогут вам похудеть — их очень просто готовить

Делимся рецептами

708
1 комментарий

Приготовить десерт, который не будет страшен фигуре, не так уж сложно. Он просто должен быть низкокалорийным — без жирных ингредиентов и без сахара. А если в составе будет еще и много белка, десерт поможет вам набрать дневную норму этого важного нутриента. Собрали 5 простых рецептов.

Шоколадное печенье с творожной начинкой

Секрет этого десерта — в богатой белком начинке и полном отсутствии масла.

Вам понадобятся:

  • творожный сыр — 60 г,

  • творог (в брикете) — 180 г,

  • густой йогурт — 90 г,

  • рисовая мука — 100 г,

  • яйца — 2 шт.,

  • кукурузный крахмал — 40 г,

  • какао — 15 г,

  • разрыхлитель — 3 г,

  • подсластитель — по вкусу,

  • растопленный шоколад — по желанию.

Сначала приготовим начинку. Положите в миску творожный сыр, 60 г творога, один желток и подсластитель. Тщательно перемешайте. Когда у вас получится однородная масса, добавьте в нее немного кукурузного крахмала, около 10 г. Снова перемешайте. После этого выложите смесь на пергамент с помощью ложки — сформируйте начинку в виде небольших «плюшек». Отправьте их в морозилку на несколько часов.

Теперь смешайте в миске еще 120 г творога, йогурт, один яичный белок, одно яйцо и подсластитель. Перемешайте, добавьте какао. Снова перемешайте и всыпьте рисовую муку, разрыхлитель и 30 г кукурузного крахмала. Когда вы снова всё перемешаете, у вас должно получиться густое тесто.

Переходим к главному этапу. Скатайте из теста лепешку, положите в середину замороженную начинку, затем заверните ее в тесто и сформируйте печенье. Повторите снова. Выложите заготовки на пергамент и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Через 30 минут десерт будет готов! По желанию можете украсить печенье растопленным шоколадом (но в этом случае блюдо станет более калорийным).

Шоколадный мусс из вареных яиц

Вы удивитесь, но этот десерт состоит только из яиц, молока и какао. Он максимально прост в приготовлении и богат легко усваивающимся белком.

Вам понадобятся:

  • вареные яйца — 3 шт.,

  • какао — 20 г,

  • молоко — 200 мл,

  • мед — 2 столовые ложки (по желанию),

  • орехи — для украшения (по желанию).

Яйца очистите и положите в глубокую миску. Добавьте какао, молоко и мед (если хотите, чтобы десерт был слаще). Подойдет и любой сахарозаменитель.

Теперь хорошенько перемешайте смесь с помощью блендера. Вы не поверите, но десерт почти готов! Осталось только разложить его по формочкам и отправить в холодильник как минимум на 2 часа. Если хотите, перед подачей украсьте орехами.

Меренговый рулет без сахара

Кто-то скажет, что без сахара настоящий меренговый рулет не приготовить. Может быть, и так. Однако мы вам советуем не делать поспешных выводов. Попробуйте это низкокалорийное белковое блюдо.

Вам понадобятся:

  • яичные белки — 5 шт.,

  • яичные желтки — 3 шт.,

  • мягкий творог — 180 г,

  • кукурузный крахмал — 40 г,

  • разрыхлитель — 3 г,

  • любые ягоды — по вкусу,

  • молотые орехи — по вкусу,

  • сахарозаменитель — по вкусу.

Хорошенько взбейте яичные белки, чтобы получилась пышная пена. В отдельной миске смешайте яичные желтки, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Теперь аккуратно смешайте две массы и равномерно выложите смесь на противень. Посыпьте молотыми орехами. Положите противень в духовку, разогретую до 180 градусов.

Спустя 10 минут достаньте массу. Пока она остужается, приготовьте крем — для этого просто смешайте мягкий творог и сахарозаменитель. После — переверните остывшее «тесто» и нанесите на него крем ровным слоем. Украсьте ягодами.

Теперь нужно сформировать рулет — аккуратно взять тесто и начать скатывать его в рулон. Когда всё будет готово, при желании можете дополнительно украсить десерт ягодами и орехами.

Сливовый пирог без сахара

Если вы никому не скажете, что этот пирог приготовлен без масла и сахара, думаем, никто об этом даже не догадается.

Вам понадобятся:

  • слива — 400 г (подойдет замороженная),

  • творог — 160 г,

  • яйцо — 1 шт.,

  • мука кукурузная — 65 г,

  • мука рисовая — 40 г,

  • кукурузный крахмал — 15 г,

  • разрыхлитель — 8 г,

  • корица — 0,5 ч. ложки,

  • подсластитель — по вкусу,

  • ванилин — по желанию,

  • соль — щепотка.

Начнем с теста. Положите в миску всю муку, разрыхлитель, немного подсластителя, ванилин и соль, тщательно перемешайте. Добавьте яйцо и творог и снова перемешайте. Разделите тесто на две части и уберите одну половину в холодильник на 30 минут. Вторую часть обваляйте в муке, положите в пакет и хорошенько надавите, чтобы получилась толстая лепешка. Уберите в морозилку на 30 минут.

Теперь приготовим начинку. Положите в миску сливу, крахмал, немного подсластителя и корицу, перемешайте с помощью блендера.

Подготовьте круглую форму и оберните ее фольгой. Посыпьте дно мукой. Достаньте тесто, которое убирали в холодильник, положите его на дно и хорошо утрамбуйте его с помощью стакана с плоским дном. Тесто должно полностью покрывать форму — проверьте, чтобы не осталось ни одной дырочки! После этого заполните форму начинкой.

Достаньте замерзшее тесто, натрите на крупной терке и равномерно распределите на пироге поверх начинки. Выпекайте 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Затем охладите — и можно есть!

Шоколадный брауни — максимально простой в приготовлении

На приготовление этого десерта у вас уйдет буквально 5 минут (если не считать время запекания в духовке). Он получится низкокалорийным, так что можете смело баловать им себя после обеда!

Вам понадобятся:

  • крупные спелые бананы — 2 шт.,

  • яйца — 2 шт.,

  • какао — 30 г,

  • тертый горький шоколад — по желанию.

Очистите бананы и разломайте их на крупные куски, положите в миску. Разбейте два яйца и добавьте какао. Затем хорошо перемешайте с помощью блендера.

Влейте смесь в форму для запекания. По желанию посыпьте брауни тертым горьким шоколадом. Отправьте в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 20 минут.

Можете есть десерт с творогом, сметаной, йогуртом (или йогуртовым мороженым).

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
42 минуты
На каком этапе, "Фонтанка" превратилась в плохой кулинарный блог? Да и вообще, але, вы хоть читаете, чо пишете? Или, у вас ИИ заменил всё и всех?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15