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Происшествия СК расследует незаконную переправку 140 сирийцев в ЕС через границу РФ

СК расследует незаконную переправку 140 сирийцев в ЕС через границу РФ

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5 комментариев

Следователи пресекли деятельность сразу нескольких преступных групп, занимающихся организацией незаконной миграции в РФ. Одна из них обеспечила незаконную переправку 140 иностранцев. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 6 ноября.

Так, в Московском военном округе выявлена преступная группировка, обеспечившая 140 гражданам Сирии канал миграции в Западную Европу через Россию и Белоруссию. Аналогичное расследование, которое касается десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, ведется в Южном военном округе. За деньги мигрантам подготавливали все необходимые фиктивные документы.

В Ленинградском военном округе внимание следователей привлекли несколько граждан арабского государства. Они вносили ложную информацию на портале «Госуслуги».

Выручка выявленных преступных групп составила несколько миллионов рублей. Фигуранты дел заключены под стражу, расследование продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала, что с начала года в России приняли более 10 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Последний касался конфискации денег и ценностей, полученных при организации нелегальной миграции.

До конца года Госдума планирует рассмотреть весь пакет законопроектов, касающихся миграционной сферы. Принятие документов ужесточит наказание за подобные преступления и поможет в борьбе с ними. Как указывал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, по данным МВД, в прошлом году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) достиг 79,6%.

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Комментарии
5
михаил.ру
1 час
выйдут на самих себя
забыл все
1 час
и как сирийцы попали в РФ?
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