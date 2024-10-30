Деньги и ценности, полученные при организации незаконной миграции, будут конфисковывать

Госдума РФ 30 октября приняла закон о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных в результате организации незаконной миграции. Он вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, дополняя её статьёй 322.1 «Организация незаконной миграции», сообщает канал палаты.

«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — говорится в сообщении.

С начала нынешнего года этот закон стал двенадцатым из числа законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

В сообщении Госдумы отмечается, что, по данным МВД, число миграционных преступлений растет: в 2023 году — на 79,6%, за семь месяцев этого года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого.

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