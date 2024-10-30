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Власть Деньги и ценности, полученные при организации незаконной миграции, будут конфисковывать

Деньги и ценности, полученные при организации незаконной миграции, будут конфисковывать

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4 комментария

Госдума РФ 30 октября приняла закон о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных в результате организации незаконной миграции. Он вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, дополняя её статьёй 322.1 «Организация незаконной миграции», сообщает канал палаты.

«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — говорится в сообщении.

С начала нынешнего года этот закон стал двенадцатым из числа законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

В сообщении Госдумы отмечается, что, по данным МВД, число миграционных преступлений растет: в 2023 году — на 79,6%, за семь месяцев этого года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого.

Новость дополняется.

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Комментарии
4
282799367
1 час
При отсутствии полноценного визового режима, всё остальные меры столь же "эффективны", как попытка вычерпать озеро решетом.
pgrad
46 минут
Да нет у них никаких ценностей изначально, едва на пропитание хватает! Всякий коррупционер с женой давно в разводе, все блага на неё и детушек малых, и бабушек-дедушек записаны. Иногда, правда, "на старуху бывает проруха" - и эти миллионы "спасают" мошенники с безопасными счетами.
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