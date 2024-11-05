В Колпино у автобуса отвалилось колесо и попало в автомобиль на встречке

Автобус потерял колесо во время движения по Загородной улице в Колпино вечером 5 ноября. Отвалившееся колесо попало в автомобиль на встречке, рассказывает очевидец происшествия Анна в группе «Автолюбители Колпино» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не обратила внимания, насколько сильно попало (в смысле повреждений), но стоял грустил», — делится свидетель. По словам очевидца, пострадавший автомобиль сразу же встал на аварийку.

На кадрах с видеорегистратора можно заметить, как сначала автобус достаточно ровно едет по своей полосе, а затем, когда оторвавшееся колесо уже катится по проезжей части, движется к обочине.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающего этот маршрут, рассказали «Фонтанке», что в результате инцидента никто не пострадал. О причинах произошедшего не сообщалось.