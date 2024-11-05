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Происшествия В Колпино у автобуса отвалилось колесо и попало в автомобиль на встречке

В Колпино у автобуса отвалилось колесо и попало в автомобиль на встречке

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6 комментариев

Автобус потерял колесо во время движения по Загородной улице в Колпино вечером 5 ноября. Отвалившееся колесо попало в автомобиль на встречке, рассказывает очевидец происшествия Анна в группе «Автолюбители Колпино» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не обратила внимания, насколько сильно попало (в смысле повреждений), но стоял грустил», — делится свидетель. По словам очевидца, пострадавший автомобиль сразу же встал на аварийку.

На кадрах с видеорегистратора можно заметить, как сначала автобус достаточно ровно едет по своей полосе, а затем, когда оторвавшееся колесо уже катится по проезжей части, движется к обочине.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающего этот маршрут, рассказали «Фонтанке», что в результате инцидента никто не пострадал. О причинах произошедшего не сообщалось.

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Автобус Колесо отвалилось ДТП Колпино
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Комментарии
6
atf
45 минут
Типовая история. Именно это колесо склонно к самооткручиванию, случаев таких много. Плохо затянули....
Гость
25 минут
Видимо, слово, на котором оно держалось - не совсем честное..
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