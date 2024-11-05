Минобороны России: Киев имеет возможности создать «грязную бомбу»

Потенциала для создания ядерных боеприпасов у Украины в данный момент нет, однако возможности, имеющиеся в распоряжении Киева, позволяют создать «грязную бомбу». Сделана она может быть из отработавшего ядерного топлива или промышленных радиоактивных источников. Такое заявление 5 ноября сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства. И Киев «способен пойти на провокацию», направленную против россиян, «с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и тем самым противодействия задачам специальной военной операции».

«Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет вас информировать», — цитирует Кириллова канал МО .

Напомним, 17 октября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что создание Украиной ядерного оружия исключено по ряду причин : «У них нет компетенций, материалов и оборудования».

В конце сентября этого года Путин сообщил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. «Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — сказал президент РФ. В Минобороны отчитались о тренировке сил ядерного сдерживания. В начале ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдет определенной черты относительно использования ядерного оружия.