Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 772мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Картаполов прокомментировал возможность создания Украиной ядерного оружия

Картаполов прокомментировал возможность создания Украиной ядерного оружия

3 278
5 комментариев

Создание Украиной ядерного оружия (ЯО) исключено в силу целого ряда причин. Об этом 17 октября сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном создании Киевом ЯО.

«Это абсолютно исключено, у них нет компетенций, материалов и оборудования», — сказал он РИА Новости.

При этом он отметил, что Украина способна создать так называемую «грязную бомбу» — но Россия, по его словам, «учитывает все возможности».

Впервые о готовности Украины использовать «грязную бомбу» заговорил Сергей Шойгу в бытность министром обороны, однако США, Франция и Великобритания не поверили его словам.

В конце 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ выпустил резолюцию, в которой отметил, что агентство не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на Украине.

«Грязная бомба» — радиологическое оружие, которое опасно не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Киев отрицает наличие в арсенале подобного оружия.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Слава России!
1 час
нас интересует комментарий от Андрея, почему муж его дочки не на линии, а успешно "выигрывает" гособоронзаказ ?
282694747
29 минут
Тот еще комментатор
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Новости компаний
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09