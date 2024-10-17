Картаполов прокомментировал возможность создания Украиной ядерного оружия

Создание Украиной ядерного оружия (ЯО) исключено в силу целого ряда причин. Об этом 17 октября сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном создании Киевом ЯО.
«Это абсолютно исключено, у них нет компетенций, материалов и оборудования», — сказал он РИА Новости.
При этом он отметил, что Украина способна создать так называемую «грязную бомбу» — но Россия, по его словам, «учитывает все возможности».
Впервые о готовности Украины использовать «грязную бомбу» заговорил Сергей Шойгу в бытность министром обороны, однако США, Франция и Великобритания не поверили его словам.
В конце 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ выпустил резолюцию, в которой отметил, что агентство не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на Украине.
«Грязная бомба» — радиологическое оружие, которое опасно не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Киев отрицает наличие в арсенале подобного оружия.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.