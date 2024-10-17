Картаполов прокомментировал возможность создания Украиной ядерного оружия

Создание Украиной ядерного оружия (ЯО) исключено в силу целого ряда причин. Об этом 17 октября сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном создании Киевом ЯО.

«Это абсолютно исключено, у них нет компетенций, материалов и оборудования», — сказал он РИА Новости.

При этом он отметил, что Украина способна создать так называемую «грязную бомбу» — но Россия, по его словам, «учитывает все возможности».