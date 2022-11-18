Следов «грязной бомбы» на Украине не нашли: новости вокруг СВО за 18 ноября

За время спецоперации с Украины в Россию прибыли 4,8 миллиона беженцев Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





В Кремле прокомментировали депортацию украинских детей в Россию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству неизвестны случаи, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию. — Вы знаете, мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельно дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый отдельный случай,— сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, какие меры принимаются в случае, если ребенка разлучают с родителями.





Накануне уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила, что в Россию были депортированы 11 тысяч детей. По словам Пескова, в Кремле не согласны называть их эвакуацию депортацией. 28 сентября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что из Мариуполя в Подмосковье были вывезены 30 детей. Уполномоченная заявила, что их бросили родители. МАГАТЭ не нашло на Украине следов «грязной бомбы»

Совет управляющих МАГАТЭ выпустил резолюцию, в которой отметил, что агентство не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на Украине.



— Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах на Украине, — говорится в резолюции.



Агентство призвало Россию вывести военных с территории Запорожской АЭС. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались от голосования Индия, Пакистан, Вьетнам, Саудовская Аравия, Кения, ЮАР и Намибия. В постпредстве России при международных организациях в Вене принятую резолюцию назвали «непрофессионально составленной, выходящей за рамки мандата агентства и содержащей фактологические ошибки».



Ранее Минобороны России высказалось по информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве заявляли, что киевские власти планируют замаскировать подрыв такого боеприпаса под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.

Президент наградил экипаж речного катера, вывозившего людей из Херсона Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа речного катера «Арарат», помогавшего вывозить людей с правобережной части Херсонской области. Орден Мужества получили капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк, матрос Роман Уваров был награжден медалью «За спасение погибавших». Кроме того, орден Мужества получил начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко. По данным СМИ, экипаж «Арарата» помогал в эвакуации жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Во время рейса, который должен был стать последним, оказалось, что вывезти удалось не всех желающих. В итоге экипаж по собственной инициативе вернулся за ними и забрал на левый берег.



Ранее и. о. главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе продолжается эвакуация жителей вглубь региона, а с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч человек.



Сколько выплатили беженцам с Украины и из Донбасса Почти 4,8 миллиона беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса. Как сообщили в МЧС РФ, Россия выплатила им 11,1 миллиарда рублей. За единовременной материальной помощью обратились более 1 миллиона 190 тысяч человек.

— Через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4,79 миллиона человек, в том числе более 712 000 детей, – сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.



По словам Супруновского, сейчас в 59 регионах страны развернуты свыше 850 пунктов временного размещения, в них проживают более 41 тысячи беженцев, в том числе свыше 12 тысяч детей. Для жителей новых территорий грузовики МЧС доставили свыше 152 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Крыму возводятся фортификационные сооружения Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба заявил о том, что в Крыму будут возводиться фортификационные сооружения.

— Безопасность Республики Крым и ее жителей обеспечивается за счет мер, принимаемых по поручению нашего президента. Совместная работа органов власти, Минобороны РФ и правоохранительных органов направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.



По его словам, фортификационные работы направлены на обеспечение безопасности жителей полуострова, но основные мероприятия по безопасности республики должны быть предприняты в Херсонской области.

Фортификационное сооружение — постройка, предназначенная для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники, пунктов управления, а также для защиты войск, населения и объектов тыла государства от воздействия средств поражения противника.



Продлены ограничения на полеты в аэропорты юга России Росавиация в 45-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 27 ноября нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.



Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках» Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места ЧП на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Как сообщает Reuters, в шведской прокуратуре заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на «Северных потоках», и заявил, что важно найти того, кто стоит за этим.

ЧП на газопроводах произошло в конце сентября — оператор «Северного потока-1» констатировал разрушение сразу трех ниток. В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры. В Кремле тогда отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» — вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, а также не исключили диверсию.

