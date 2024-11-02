Медведев: США ошибаются, думая, что Россия никогда не применит ядерное оружие

США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдет определенной черты относительно использования ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Ошибка в том, что они, будучи не очень просвещенными людьми, <…> считают, что русские никогда не перейдут определенной черты. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, <…> у нас просто не будет никакого выбора», — сказал Медведев.

В сентябре текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что озвученные изменения в ядерной доктрине РФ нужно считать сигналом для недружественных стран. Песков подчеркнул, что обновления в доктрине посылают Западу определенное предупреждение.