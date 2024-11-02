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Политика Медведев: США ошибаются, думая, что Россия никогда не применит ядерное оружие

Медведев: США ошибаются, думая, что Россия никогда не применит ядерное оружие

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10 комментариев

США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдет определенной черты относительно использования ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Ошибка в том, что они, будучи не очень просвещенными людьми, <…> считают, что русские никогда не перейдут определенной черты. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, <…> у нас просто не будет никакого выбора», — сказал Медведев.

В сентябре текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что озвученные изменения в ядерной доктрине РФ нужно считать сигналом для недружественных стран. Песков подчеркнул, что обновления в доктрине посылают Западу определенное предупреждение.

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Комментарии
11
Эд Хэммет
31 минута
И что будет раньше: ядерный апокалипсис или цирроз печени приятеля зеленого змия?
Cashmare
38 минут
неделя длинная, трубы горят сильнее
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