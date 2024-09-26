«Это нужно считать определенным сигналом»: Песков рассказал об изменениях в ядерной доктрине

Озвученные изменения ядерной доктрины России нужно считать определенным сигналом недружественным странам. Об этом на брифинге 26 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, обновленная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. При этом Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы, речи на Совбезе об этом не было, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

«Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли», — сказал представитель Кремля и добавил, что «ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания».

Песков также вновь уточнил, что корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, но решение об их публикации будет приниматься позже. Ранее он заявлял, что указ президента РФ, утверждающий обновленную ядерную доктрину, будет выпущен по готовности.

Напомним, 25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».

