Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ядерный ответ на массированную атаку ракетами и БПЛА

Президент России Владимир Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию глава государства заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Подробности 25 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ядерный ответ при получении информации о массированном пуске средств воздушно-космического нападения, которые пересекают Государственную границу РФ. Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и прочих летательных аппаратах.

Также, добавил Путин, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.

«В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что обновлен перечень военных угроз, для нейтрализации которых применяются меры ядерного сдерживания. Совместным нападением на Россию будет рассматриваться агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы.

