Песков: указ президента с обновленной ядерной доктриной будет выпущен «по готовности»

Указ президента РФ Путина, утверждающий обновленную ядерную доктрину, будет выпущен по готовности. Об этом 26 сентября сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.



«По готовности будет выпущен», — сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли проект и будет ли он утвержден президентским указом.



Изменения планируется внести в действующую редакцию ядерной доктрины России, которая была утверждена указом президента в июне 2020 года и сменила аналогичный документ, принятый за 10 лет до этого.



Путин провел постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС) в среду, 25 сентября. Оно не проводилось больше года, отметил Песков. Прежде такие заседания не были публичными, а вчера в открытой части Путин рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины страны. Сам орган в структуре Совета безопасности существует давно и создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.



РИА Новости пресс-секретарь президента заявил, что угрозы суверенитету России сейчас нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный.



Напомним, 25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».