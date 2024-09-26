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Власть Песков: указ президента с обновленной ядерной доктриной будет выпущен «по готовности»

Песков: указ президента с обновленной ядерной доктриной будет выпущен «по готовности»

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Указ президента РФ Путина, утверждающий обновленную ядерную доктрину, будет выпущен по готовности. Об этом 26 сентября сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По готовности будет выпущен», — сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли проект и будет ли он утвержден президентским указом.

Изменения планируется внести в действующую редакцию ядерной доктрины России, которая была утверждена указом президента в июне 2020 года и сменила аналогичный документ, принятый за 10 лет до этого.

Путин провел постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС) в среду, 25 сентября. Оно не проводилось больше года, отметил Песков. Прежде такие заседания не были публичными, а вчера в открытой части Путин рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины страны. Сам орган в структуре Совета безопасности существует давно и создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.

РИА Новости пресс-секретарь президента заявил, что угрозы суверенитету России сейчас нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный.

Напомним, 25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».

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obedanet
18 минут
Пескову интересно найдётся место в бункере?
Илн Мск
18 минут
Владимир Владимирович, МЫ надеемся,что Вы подпишите новую редакцию доктрины своей рукой и будете НЕУКОСНИТЕЛЬНО её соблюдать!!! С уважением, источник ВЛАСТИ !!!
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