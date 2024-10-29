«Ракеты достигли целей». В Минобороны сообщили о выполнении задач тренировки сил ядерного сдерживания

Все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, успешно выполнены. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. «В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что баллистические и крылатые ракеты были запущены с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке, с подводных лодок в Баренцевом и Охотском морях. Кроме того, к тренировке привлекли самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.