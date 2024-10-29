«Ракеты достигли целей». В Минобороны сообщили о выполнении задач тренировки сил ядерного сдерживания

Все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, успешно выполнены. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. «В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)», — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что баллистические и крылатые ракеты были запущены с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке, с подводных лодок в Баренцевом и Охотском морях. Кроме того, к тренировке привлекли самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Напомним, что тренировка проводилась под командованием президента РФ Владимира Путина. Он наблюдал за ходом учений из ситуационного центра Кремля по видеосвязи.
Ранее президент России сообщал о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
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