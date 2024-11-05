В Петербурге начали расчерчивать Большой Смоленский проспект с трамвайной линией

В Петербурге началась подготовка проекта планировки участка Большого Смоленского проспекта: его планируется расширить и добавить трамвайную линию, которая протянется через будущий Большой Смоленский мост через Неву. Распоряжение о подготовке ППТ опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре.

Подготовка проекта планировки территории (ППТ) касается отрезка Большого Смоленского проспекта от улицы Седова до улицы Бабушкина. Длина участка составляет 590 метров. В списке планируемых к размещению объектов: шестиполосная магистральная улица, а также трамвайная линия, идущая вдоль Большого Смоленского проспекта и улицы Салова.

В частности, такой вариант трассировки трамвайной линии, которая пройдет через строящийся Большой Смоленский мост, предлагался в 2021 году на Совете по сохранению культурного наследия.

В настоящее время у Большого Смоленского проспекта только четыре полосы.