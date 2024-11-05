Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 763мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Наука без русских
Трофейная техника в СПб
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Зону платной парковки в Петербурге готовят к зиме. Уже известно, где будут сугробы

Зону платной парковки в Петербурге готовят к зиме. Уже известно, где будут сугробы

1 138
3 комментария

Зоне платной парковки в центре Петербурга зимой уделяют особое внимание: помимо уборки, там хранят снег. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уже провело встречи с организациями, убирающими город, и сформировало список участков в зоне парковки, где разрешат складировать снег для вывоза в снегоприемные пункты. Об этом учреждение сообщает 5 ноября в своем телеграм-канале.

Как только на улицах появится снежный покров, Центр управления парковками будет информировать автомобилистов об адресах уборки и сброса наледи с крыш. Эти данные по мере поступления из комблага будут размещаться на сайтах gcup.spb.ru, parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

Сам Центр управления парковками, напомним, не наделен полномочиями по уборке и содержанию проезжей части, этим занимается комитет по благоустройству. Однако учреждение уже наладило рабочее взаимодействие с районными администрациями, отработана схема передачи информации об участках, требующих уборки.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Платная парковка Платная парковка в Петербурге Уборка снега
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
280896530
19 минут
Когда одна умная женщина в 2006-м сказала, что государство постепенно снимет с себя все социальные обязательства перед гражданами и будет заботиться только о том, на чем можно заработать, над ней посмеялись в эфире. А нынче медицина, образование, социалка, все в полном упадке. Дальше - хуже... Права была мадам.
Гость
43 минуты
Особо беспокоятся только об уборке мест, где бабла можно по-легкому срубить. Комблаг лучше бы заранее так обсуждал уборку тротуаров, на которых сейчас травмируются горожане. Но на тротуары им все равно, по ним ведь люди пока ещё бесплатно ходят.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00