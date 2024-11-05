Зону платной парковки в Петербурге готовят к зиме. Уже известно, где будут сугробы

Зоне платной парковки в центре Петербурга зимой уделяют особое внимание: помимо уборки, там хранят снег. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» уже провело встречи с организациями, убирающими город, и сформировало список участков в зоне парковки, где разрешат складировать снег для вывоза в снегоприемные пункты. Об этом учреждение сообщает 5 ноября в своем телеграм-канале .

Как только на улицах появится снежный покров, Центр управления парковками будет информировать автомобилистов об адресах уборки и сброса наледи с крыш. Эти данные по мере поступления из комблага будут размещаться на сайтах gcup.spb.ru, parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».