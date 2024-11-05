Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 763мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Наука без русских
Трофейная техника в СПб
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Перламутровый рассвет угас. Но природа даёт ещё один шанс побыть в тепле

Перламутровый рассвет угас. Но природа даёт ещё один шанс побыть в тепле

3 647
1 комментарий

В Петербурге 5 ноября был красивый рассвет, но уже в десятом часу небо стало затягивать облаками — это подходит атмосферный фронт. Осадки до нас доберутся во второй половине дня. Преимущественно это будет дождь, но ещё местами с мокрым снегом, рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Он показывает в своем канале фотографию рассвета, его сняли и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».

Что касается сегодняшней температуры, она скоро уйдёт от отрицательных значений и станет плюсовой, но выше 1-3 градусов сегодня в городе не должно быть.

«И вот тут надо говорить о том, что атмосферный фронт теплый, за ним начнет поступать теплый воздух, и в нашем регионе будет становиться всё теплее и теплее», — отмечает Колесов.

«Природа даёт нам ещё один шанс побыть в тепле, доделать все дела, которые не успели сделать перед этим похолоданием. Кто-то колёса не поменял, кто-то на дачах не всё убрал, так что возможность в эти выходные будет», — пишет синоптик.

Благодаря поступлению теплого воздуха перед выходными будет до 5-10 градусов и при этом с завтрашнего дня почти без осадков, поскольку погоду будет определять антициклон. Лишь местами может покапать дождик, «но это всё локально и незначительно».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Александр Колесов
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Perun
1 час
Я на соседской даче ещё не всё добрал)))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00