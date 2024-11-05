Перламутровый рассвет угас. Но природа даёт ещё один шанс побыть в тепле

Источник: главный синоптик Петербурга Александр Колесов







В Петербурге 5 ноября был красивый рассвет, но уже в десятом часу небо стало затягивать облаками — это подходит атмосферный фронт. Осадки до нас доберутся во второй половине дня. Преимущественно это будет дождь, но ещё местами с мокрым снегом, рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Он показывает в своем канале фотографию рассвета, его сняли и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».

Что касается сегодняшней температуры, она скоро уйдёт от отрицательных значений и станет плюсовой, но выше 1-3 градусов сегодня в городе не должно быть.

«И вот тут надо говорить о том, что атмосферный фронт теплый, за ним начнет поступать теплый воздух, и в нашем регионе будет становиться всё теплее и теплее», — отмечает Колесов.

«Природа даёт нам ещё один шанс побыть в тепле, доделать все дела, которые не успели сделать перед этим похолоданием. Кто-то колёса не поменял, кто-то на дачах не всё убрал, так что возможность в эти выходные будет», — пишет синоптик.

Благодаря поступлению теплого воздуха перед выходными будет до 5-10 градусов и при этом с завтрашнего дня почти без осадков, поскольку погоду будет определять антициклон. Лишь местами может покапать дождик, «но это всё локально и незначительно».