Трое человек пострадали при атаке беспилотников в Курской области

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов на слободу Белая в Курской области. Об этом днем 3 ноября сообщил глава региона Алексей Смирнов.

По его сведениям, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте и госпитализировали. Их состояние не уточняется. При этом губернатор отметил, что беспилотники повредили пять автомобилей и стекла в магазине.

Когда произошла атака, Смирнов не сообщил. В утренней сводке Минобороны о сбитых дронах Курская область не упоминалась.