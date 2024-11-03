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Происшествия Трое человек пострадали при атаке беспилотников в Курской области

Трое человек пострадали при атаке беспилотников в Курской области

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4 комментария

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов на слободу Белая в Курской области. Об этом днем 3 ноября сообщил глава региона Алексей Смирнов.

По его сведениям, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте и госпитализировали. Их состояние не уточняется. При этом губернатор отметил, что беспилотники повредили пять автомобилей и стекла в магазине.

Когда произошла атака, Смирнов не сообщил. В утренней сводке Минобороны о сбитых дронах Курская область не упоминалась.

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Алексей Смирнов Курская область Атака беспилотников БПЛА Дроны
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Комментарии
4
VKuser174198221
1 час
Потерпевшие счастливы от того, что смогли пролить кровь ради денацификации как бы Украины! Представляю, как им завидуют Соловьев и Скабеевой!
Гость
38 минут
F, умоляю, обучите редакторов. Или "три человека" или просто "трое". Человек, пишущий заголовки обязан знать язык. Или тут тоже выходцы из соседней страны?
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