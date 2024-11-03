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Происшествия Ростовская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА. Дроны сбивали еще в двух регионах

Ростовская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА. Дроны сбивали еще в двух регионах

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1 комментарий

Ростовская область ночью воскресенья, 3 ноября, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в 06:42.

По его сведениям, силами ПВО было сбито 16 БПЛА. Губернатор обозначил локации, где были уничтожены дроны — Новошахтинск, Каменск и Усть-Донецкий район.

«Пострадавших и повреждений на земле нет», написал Голубев и добавил, что «военные продолжают работу».

Минобороны подтвердило массированную атаку БПЛА на Ростовскую область в своей сводке. Еще два дрона, по информации ведомства, были сбиты ночью над территорией Белгородской области и еще один — над территорией Волгоградской области.

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Губернатор Василий Голубев Ростовская область Атака беспилотников БПЛА
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Комментарии
1
забыл все
26 минут
обычные утренние новости. победа за победой.
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