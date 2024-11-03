Турция депортировала петербуржца, задержанного за фото в стамбульском метро

«С момента поступления информации о задержании и аресте в начале сентября 2024 года российского гражданина, обвиняемого в нарушении тайны личной жизни, этот вопрос находился на контроле Генконсульства», — говорится в сообщении. По итогам состоявшегося судебного заседания было принято решение об административном выдворении мужчины из Турции. 2 ноября он вылетел в Россию.

Об этой истории подробно рассказывала «Фонтанка»: супруги из Петербурга почти два месяца назад были задержаны в Турции за фотографию в общественном транспорте, но «отпуск» в итоге затянулся лишь для мужчины.

Неприятности у Дарьи и Валентина начались 6 сентября в метро Стамбула, неделя отпуска завершилась, они ехали в сторону аэропорта. В переполненном вагоне турист решил сфотографировать надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов», в отражении которого пожилые дамы. «То есть места для пожилых, а пожилые стояли, им никто не уступал место, — рассказывала после Дарья. — На фото уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами. Одета она была обычно, голова не покрыта». Съемку, а также местную жительницу на фотографии в экране телефона заметили другие пассажиры. Действия сочли нарушением общественного порядка, туристов грубо вытеснили из вагона, а после и вовсе вызвали полицию. В результате автора снимка поместили в местный следственный изолятор по обвинению в нарушении частной личной жизни. Незапланированная участница снимка разглядела в произошедшем сексуальное домогательство, усугубив ситуацию новым заявлением.