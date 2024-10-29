«Требовали максимального наказания». Суд Стамбула огласил приговор в отношении петербуржца, сделавшего фото в метро

Источник: читательница Дарья







Супруги из Петербурга, которые почти два месяца назад были задержаны в Турции за фотографию в общественном транспорте, продолжают бороться за возвращение в Россию. Отпуск затянулся только для мужчины, на прошлой неделе местный суд огласил ему наказание, теперь туриста должны депортировать, но когда это произойдет — неизвестно. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 28 октября рассказала его жена Дарья, которая все это время бьется за возвращение близкого человека.

Неприятности у Дарьи и Валентина начались 6 сентября в метро Стамбула, неделя отпуска завершилась, они ехали в сторону аэропорта. В переполненном вагоне турист решил сфотографировать надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов», в отражении которого пожилые дамы. «То есть места для пожилых, а пожилые стояли, им никто не уступал место, — рассказывала после Дарья. — На фото уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами. Одета она была обычно, голова не покрыта». Съемку, а также местную жительницу на фотографии в экране телефона, заметили другие пассажиры. Действия сочли нарушением общественного порядка, туристов грубо вытеснили из вагона, а после и вовсе вызвали полицию. В результате автора снимка поместили в местный следственный изолятор по обвинению в нарушении частной личной жизни. Незапланированная участница снимка разглядела в произошедшем сексуальное домогательство, усугубив ситуацию новым заявлением.

Как рассказала Дарья, вопрос можно было решить деньгами, заявительница готова была забыть о нарушении своих границ за 10 тысяч долларов. Однако платить почти миллион рублей пара отказалась, опасаясь, что это расценят как взятку. Петербуржцы продолжали надеяться, что наказания за безобидный и бесцельный снимок не последует.

Все это время связь с мужем была через турецкого адвоката. Созвониться пара смогла только за неделю до суда, когда у Валентина появилась такая возможность, затем произошла долгожданная, но крайне тревожная встреча. «Видела его в зале суда… В наручниках. До этого с 7 сентября не виделись», - с трудом рассказывает наша собеседница.

Фотография, сделавшая отпуск петербуржцев по-настоящему незабываемым, осталась в материалах дела, которое рассмотрел суд Стамбула. ««Потерпевшая», не получив 10 000 долларов, потребовала максимального наказания в суде», - указала Дарья.

24 октября Валентину вынесли приговор – 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Но на этом пребывание в Турции не заканчивается.

«Сейчас он переведен в миграционную тюрьму, - рассказала Дарья. - Завтра в Турции День независимости, поэтому только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем – мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат – сразу купим билет».

После возвращения на свободу Валентин вряд ли согласится провести еще один отпуск в Турции. Со слов петербурженки, если в ближайшие пять лет он снова окажется в поле зрения турецких правоохранителей, к новому сроку могут добавить еще один год и восемь месяцев заключения.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Турции действует запрет как на съемку, так и на распространение фотографий местных жителей без их согласия. Чтобы избежать неприятных ситуаций и непоправимых последствий, перед посещением той или иной страны туристам стоит ознакомиться с ее законами и правилами.