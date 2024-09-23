«Он просто сидит в тюрьме, а я просто сижу в Петербурге». Туриста арестовали за фото в метро Стамбула

Источник: AP/TASS







Супруги из Петербурга не по своей воле порознь завершили отпуск в Турции, причиной разлуки стала съемка в общественном транспорте. В кадр попала одна из местных жительниц, что стало грубым нарушением местного закона. Фото быстро удалили, говорят петербуржцы, но ситуацию это не разрешило, в родной город вернулась только жена, мужа среди прочего заподозрили чуть не в сексуальном домогательстве. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 23 сентября рассказала Екатерина (имя изменено).



Инцидент произошел 6 сентября в метро Стамбула. Неделя отпуска подошла к завершению, пара ехала в сторону аэропорта. «В переполненном вагоне мой муж сделал фотографию, — сообщает Екатерина. — Сфотографировал надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов», в отражении которого пожилые дамы. То есть места для пожилых, а пожилые стояли, им никто не уступал место. Мы ехали час, его как-то это тронуло, что в метро никто не уступает место пожилым. На фото уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами. Одета она была обычно, голова не покрыта. То есть обычная женщина, как в Петербурге, вот не отличишь».



Со слов петербурженки, во время съемки один из пассажиров из-за плеча заглянул в телефон супруга, а от увиденного резко пришел в ярость. Он начал кричать, недовольство произошедшим подхватили другие пассажиры, а затем пару буквально вытеснили из вагона. «Они сильно размахивали руками и кричали что-то по-турецки. Прихватили и ту женщину, которая попала в кадр, — вспоминает Екатерина. — Они отобрали у нас телефон и паспорта каким-то образом. Если бы я не уворачивалась, я бы, конечно, без лица осталась. А муж мой вообще ничего не понял, он интеллигентный человек, гид-переводчик с французского. Я пыталась уладить ситуацию, говорила: excuse me, pardon, madam. Естественно, я просила прощения, ручки складывала там, вела себя прилично».



Все участники конфликта в итоге были доставлены в отдел полиции в районе Малтепе. Там удаленный снимок восстановили, а вместе с тем нашли «фотографии других женщин-друзей, эти кадры тоже приобщили», рассказывает Екатерина. В результате, как она поняла, пассажирка написала заявление о сексуальном домогательстве.



«Человек с женой едет в аэропорт, и у него, конечно, сексуальное домогательство в метро происходит. Сейчас муж сидит в тюрьме (в изоляторе. — Прим. ред.), у меня с ним нет связи. Ему тоже никто ничего не аргументировал. Я думаю, он просто сидит в тюрьме, а я просто сижу в Петербурге. И никаких нет аргументов, ну, кроме того, что из консульства мне прислали, что у нас статья 137 Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни», — добавила Екатерина.



Только в пятницу, 20 сентября, супругам стало известно, что вопрос вроде бы можно решить деньгами. «Просят 10 тысяч долларов. У потерпевших есть посредник, и этот посредник сегодня пришел в тюрьму к моему мужу и попросил 10 тысяч долларов, только тогда они заберут заявление», — добавила Екатерина.



Платить «посреднику» почти миллион рублей пара не намерена. «Мне сказали, что самое страшное в Турции — дать кому-то взятку. Поэтому мы в любом случае никаких взяток не собираемся давать никому и ни за что, потому что это безумие. Одно дело платить адвокату и переводчику, а другое дело — 10 тысяч долларов кому-то и непонятно за что. Услуги адвоката и переводчика у нас, кстати, оплачены из собственных средств», — указывает женщина.



С Генконсульством РФ в Турецкой Республике Екатерина связывалась и в момент разгара конфликта, и после. Женщине пообещали, что 26 сентября к супругу будет направлен сотрудник из консульства, а также предоставили контакт турецкого адвоката. Сейчас женщина продолжает стучать во все возможные двери, чтобы добиться скорейшего возвращения супруга.



«Я написала письмо в администрацию президента России, в администрацию Санкт-Петербурга, написала еще 10 писем в различные турецкие организации и российские, связанные с Турцией, в посольство, в культурный центр. Все уже в курсе, я надеюсь. Но пока ничего не происходит. Теперь только суд, а суд может быть в течение 3−4 месяцев, как мне сказали», — добавила Екатерина.



Екатерина убеждена, что на их месте мог оказаться любой другой турист, делающий фото местного колорита на память. «Неделю провела в Стамбуле. Я видела миллиард туристов, которые ходят с палками, снимают видео. И мы сделали это бесцельно, потому что туристы. Фотография даже не была где-то опубликована. Это просто случайность. Случайность. Люди извиняются, стирают фотографии, если кому-то неприятно», — заключила женщина.



Как подчеркивают, к примеру, в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле, незнание закона не освобождает от ответственности. Запрет распространяется как на съемку, так и на распространение фотографий местных жителей без их согласия.



«Попытка запечатлеть многие вещи через объектив, чтобы лучше отразить окружающую среду страны назначения, иногда может привести к применению наказания или наложению штрафа», — говорится в telegram-канале ведомства.



Так, особенно не рекомендуется фотографировать без согласия местных женщин и детей. Это считается вторжением в частную жизнь. За нарушение введенных правил возможно, в частности, лишение свободы.



В Генконсульстве также подчеркнули, что перед посещением той или иной страны туристам стоит ознакомиться с ее законами и правилами, чтобы избежать неприятных ситуаций и непоправимых последствий.



А правил для туристов в Турции вместе с тем еще целый список, найти их можно у туроператоров или на сайтах для путешественников. Так, согласно статье на сайте специализированного поисковика тревел-услуг TravelAsk, под запрет фото- и видеосъемки также попадает большинство государственных зданий и военные объекты. Чтобы не нарушить правила, лучше спросить разрешение на съемку у местного охранника или сотрудника.



Отдыхающим запрещено загорать без купальных костюмов на муниципальных общественных пляжах. Для таких предпочтений недалеко от Кемера есть нудистский пляж. Откровенные образы также не рекомендуются для прогулок по городу или похода в ресторан.



Наказуемо штрафом распитие алкоголя и курение в любых местах скопления людей — в кафе, на остановках, в больницах, в любом транспорте, за исключением личного автомобиля. Что касается курения на территории отеля, этот вопрос лучше уточнять непосредственно на месте или при бронировании. В остальном отдыхающим рекомендуется с уважением относиться к местным порядкам.

