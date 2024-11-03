13 продуктов, которые помогут вашему иммунитету этой осенью. Мы вовсе не про чеснок и имбирь

Не все знают, но на состояние нашего иммунитета сильно влияет здоровье кишечника. Именно там находится главная линия обороны от вредных вирусов и бактерий. Какие продукты стоит есть чаще в этом ноябре, чтобы помочь организму эффективно бороться с ОРВИ и гриппом? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера».
Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры, рассказала Инна Пичугина, главный диетолог министерства здравоохранения Московской области.
Вот чем занимаются обитатели нашего кишечника:
защищают кишечник от патогенных бактерий и вирусов;
производят аминокислоты, витамины, органические кислоты;
поддерживают синтез иммуноглобулинов;
подавляют хроническое воспаление;
снижают риск развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии.
Какие продукты полезны для микрофлоры
Самые полезные продукты для микрофлоры, а значит, и для здоровья кишечника — ферментированные, а также кисломолочные. Лучше с коротким сроком годности.
— Кисломолочные продукты богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А. Содержат молочнокислые бактерии, способные поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам, усиливать антитоксическую функцию печени, — говорит Инна Пичугина.
Подойдут:
кефир,
простокваша,
ацидофилин,
ряженка,
йогурт,
творог,
сыр,
квашеная капуста,
моченые яблоки,
квас,
напиток чайного гриба,
хлеб со злаками,
соленые овощи (именно соленые по технологии «соль — вода — пряности», а не маринованные с уксусом).
Помните: ферментированными продуктами увлекаться надо в меру. Они не всем пойдут на пользу: способны вызывать временное вздутие и дискомфорт в животе, а также усиливать выработку желудочного сока.
Поэтому с ними нужно быть осторожнее людям с болезнями ЖКТ, в период обострения — и вовсе воздержаться от них. Страдающим же заболеваниями почек и гипертонией диетолог рекомендует не налегать на соленые овощи.