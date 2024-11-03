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Образ жизни 13 продуктов, которые помогут вашему иммунитету этой осенью. Мы вовсе не про чеснок и имбирь

13 продуктов, которые помогут вашему иммунитету этой осенью. Мы вовсе не про чеснок и имбирь

Время позаботиться о микрофлоре кишечника

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1 комментарий

Не все знают, но на состояние нашего иммунитета сильно влияет здоровье кишечника. Именно там находится главная линия обороны от вредных вирусов и бактерий. Какие продукты стоит есть чаще в этом ноябре, чтобы помочь организму эффективно бороться с ОРВИ и гриппом? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры, рассказала Инна Пичугина, главный диетолог министерства здравоохранения Московской области.

Вот чем занимаются обитатели нашего кишечника:

  • защищают кишечник от патогенных бактерий и вирусов;

  • производят аминокислоты, витамины, органические кислоты;

  • поддерживают синтез иммуноглобулинов;

  • подавляют хроническое воспаление;

  • снижают риск развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии.

Какие продукты полезны для микрофлоры

Самые полезные продукты для микрофлоры, а значит, и для здоровья кишечника — ферментированные, а также кисломолочные. Лучше с коротким сроком годности.

— Кисломолочные продукты богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А. Содержат молочнокислые бактерии, способные поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам, усиливать антитоксическую функцию печени, — говорит Инна Пичугина.

Подойдут:

  • кефир,

  • простокваша,

  • ацидофилин,

  • ряженка,

  • йогурт,

  • творог,

  • сыр,

  • квашеная капуста,

  • моченые яблоки,

  • квас,

  • напиток чайного гриба,

  • хлеб со злаками,

  • соленые овощи (именно соленые по технологии «соль — вода — пряности», а не маринованные с уксусом).

Помните: ферментированными продуктами увлекаться надо в меру. Они не всем пойдут на пользу: способны вызывать временное вздутие и дискомфорт в животе, а также усиливать выработку желудочного сока.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее людям с болезнями ЖКТ, в период обострения — и вовсе воздержаться от них. Страдающим же заболеваниями почек и гипертонией диетолог рекомендует не налегать на соленые овощи.

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Комментарии
1
aprahka
13 минут
Чайный гриб стоял у всех на кухне в СССР.
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