13 продуктов, которые помогут вашему иммунитету этой осенью. Мы вовсе не про чеснок и имбирь

Не все знают, но на состояние нашего иммунитета сильно влияет здоровье кишечника. Именно там находится главная линия обороны от вредных вирусов и бактерий. Какие продукты стоит есть чаще в этом ноябре, чтобы помочь организму эффективно бороться с ОРВИ и гриппом? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера» .

Почти 80% иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры, рассказала Инна Пичугина, главный диетолог министерства здравоохранения Московской области.

Какие продукты полезны для микрофлоры

Самые полезные продукты для микрофлоры, а значит, и для здоровья кишечника — ферментированные, а также кисломолочные. Лучше с коротким сроком годности.

соленые овощи (именно соленые по технологии «соль — вода — пряности», а не маринованные с уксусом).

Помните: ферментированными продуктами увлекаться надо в меру. Они не всем пойдут на пользу: способны вызывать временное вздутие и дискомфорт в животе, а также усиливать выработку желудочного сока.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее людям с болезнями ЖКТ, в период обострения — и вовсе воздержаться от них. Страдающим же заболеваниями почек и гипертонией диетолог рекомендует не налегать на соленые овощи.