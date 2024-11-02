На «Госуслугах» запустили сервис для помощи при переезде в другой регион России

В России запустили сервис, который должен помочь при переезде в другой регион. Планируется, что сервис «Жизненная ситуация» при смене места жительства внутри страны сократит сроки оформления необходимых документов, а также их количество, сообщается 2 ноября на сайте правительства РФ.

Через сервис «Жизненная ситуация» на «Госуслугах» россияне смогут подать заявление о регистрации по месту жительства, записать детей в школу и детсад, встать на учёт в военкомате, прикрепиться к поликлинике, переоформить полис ОМС, пенсии и соцвыплаты.

«Сервис „Жизненная ситуация“ для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время визита в лабораторию пользовательского тестирования «Госуслуг» в Калининграде.

Кроме того, сервис предлагает людям ознакомиться с особенностями переезда. Так, для желающих сменить регион подготовили памятки по переезду с домашними животными и на личном автомобиле, а также с людьми с ограниченными возможностями.

Еще 2 ноября на портале «Госуслуг» заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, имеющих более 10 000 подписчиков. Так, регистрация доступна для физлиц, юрлиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.