«Выглядит пугающе»: в Финляндии экстремальный шторм сорвал с места автомобильный паром

Штормовой ветер оторвал строящийся автомобильный паром от причала в финской Рауме. В дрейфе он столкнулся с береговым откосом и придавил буксир, пишет Yle со ссылкой на руководителя верфи.

Как рассказал генеральный директор Rauma Marine Constructions Мика Ниеминен, штормовой ветер задул в направлении борта парома и канаты и тросы не выдержали. В дрейфе Spirit of Tasmania налетел на береговой откос, а своеобразным «стопором» выступил оказавшийся между ними буксир.

Размер ущерба помогут оценить водолазы, но он, очевидно, есть, особенно для буксира, оказавшегося будто между молотом и наковальней. Но Ниеминен заявил, что сейчас судно выглядит пугающе — с его борта свисают десятки, если не сотни пустых труб, которые были повреждены при отрыве корабля от причала. Вернуть его к причалу пока тоже вряд ли получится — надвигается новый шторм.