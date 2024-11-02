«Выглядит пугающе»: в Финляндии экстремальный шторм сорвал с места автомобильный паром

Штормовой ветер оторвал строящийся автомобильный паром от причала в финской Рауме. В дрейфе он столкнулся с береговым откосом и придавил буксир, пишет Yle со ссылкой на руководителя верфи.
Как сообщают финские журналисты 2 ноября, пассажирский паром Spirit of Tasmania принадлежит тасманийской компании TT-Line и строится оператором верфи Rauma Marine Constructions.
Как рассказал генеральный директор Rauma Marine Constructions Мика Ниеминен, штормовой ветер задул в направлении борта парома и канаты и тросы не выдержали. В дрейфе Spirit of Tasmania налетел на береговой откос, а своеобразным «стопором» выступил оказавшийся между ними буксир.
Размер ущерба помогут оценить водолазы, но он, очевидно, есть, особенно для буксира, оказавшегося будто между молотом и наковальней. Но Ниеминен заявил, что сейчас судно выглядит пугающе — с его борта свисают десятки, если не сотни пустых труб, которые были повреждены при отрыве корабля от причала. Вернуть его к причалу пока тоже вряд ли получится — надвигается новый шторм.
Авария может повлиять на сроки сдачи — планировалось завершить строительство судна следующей весной.
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