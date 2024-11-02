Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Финляндия «Выглядит пугающе»: в Финляндии экстремальный шторм сорвал с места автомобильный паром

«Выглядит пугающе»: в Финляндии экстремальный шторм сорвал с места автомобильный паром

3 699
5 комментариев

Штормовой ветер оторвал строящийся автомобильный паром от причала в финской Рауме. В дрейфе он столкнулся с береговым откосом и придавил буксир, пишет Yle со ссылкой на руководителя верфи.

Как сообщают финские журналисты 2 ноября, пассажирский паром Spirit of Tasmania принадлежит тасманийской компании TT-Line и строится оператором верфи Rauma Marine Constructions.

Как рассказал генеральный директор Rauma Marine Constructions Мика Ниеминен, штормовой ветер задул в направлении борта парома и канаты и тросы не выдержали. В дрейфе Spirit of Tasmania налетел на береговой откос, а своеобразным «стопором» выступил оказавшийся между ними буксир.

Размер ущерба помогут оценить водолазы, но он, очевидно, есть, особенно для буксира, оказавшегося будто между молотом и наковальней. Но Ниеминен заявил, что сейчас судно выглядит пугающе — с его борта свисают десятки, если не сотни пустых труб, которые были повреждены при отрыве корабля от причала. Вернуть его к причалу пока тоже вряд ли получится — надвигается новый шторм.

Авария может повлиять на сроки сдачи — планировалось завершить строительство судна следующей весной.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что аномальный ураган мощно потрепал западную Финляндию: гигантские опоры ЛЭП падали как деревья, а крыши разлетались на кусочки. Такого Суоми не видела никогда.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Финляндия Шторм Паром
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
houspi
1 час
Хорошо что в России нет паромов и подобная беда нам не грозит.
Mies
39 минут
А где фото из статьи? Нет, потому что на фото, «пугающих повреждений» не видно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13