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Происшествия Финляндия Аномальный ураган мощно потрепал западную Финляндию: гигантские ЛЭП вырывало как деревья

Аномальный ураган мощно потрепал западную Финляндию: гигантские ЛЭП вырывало как деревья

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12 комментариев

Десятки тысяч жителей без света, разорванные в клочья жестяные крыши, вырванные с корнем деревья и даже поваленные впервые в истории гигантские опоры ЛЭП — западная Финляндия приходит в себя после мощного урагана, сообщает 2 ноября Yle.

Шторм Лили, обрушившийся прошлой ночью на Финляндию, лишил электричества примерно 67 тысяч потребителей в первую очередь в регионах Варсинайс-Суоми, Сатакунта и Похъянмаа. Из-за отсутствия энергии в некоторых населенных пунктах остановилась и подача воды. Карта отключений электроэнергии показывает, что во второй половине дня субботы электричество все еще отсутствовало почти в 10 тысячах домохозяйств.

В Эурайоки шторм обрушил две опоры мощностью 400 киловольт, из-за чего высоковольтные линии электропередачи упали на дорогу. По словам представителя компании Fingrid Арто Пахкина, это первый случай падения таких массивных опор в Финляндии.

В Сатакунте пострадал один человек, а к вечеру пятницы у спасательных служб было более 100 срочных вызовов на очереди.

Это первый случай, когда на западе Финляндии были зафиксированы ураганные скорости ветра. В Рауме на Кюльмяпихлая скорость ветра достигла 33,5 м/с, а в Пори — 30,3 м/с. Это стало первым официально зарегистрированным ураганом в стране, так как критерием урагана считается скорость ветра не менее 33 м/с, пояснил метеоролог Yle Матти Хуутонен. Порывы ветра доходили почти до 40 м/с. Ожидается, что уже в воскресенье снова придёт сильный циклон, что может привести к новым разрушениям.

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Комментарии
13
onotolich
57 минут
"Наши ученые ночью изменят гравитационное поле земли..."
282768225
12 минут
Вот вообще не жаль!!! Думаем и помогаем только себе! Хватит
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