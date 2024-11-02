Аномальный ураган мощно потрепал западную Финляндию: гигантские ЛЭП вырывало как деревья

Десятки тысяч жителей без света, разорванные в клочья жестяные крыши, вырванные с корнем деревья и даже поваленные впервые в истории гигантские опоры ЛЭП — западная Финляндия приходит в себя после мощного урагана, сообщает 2 ноября Yle.

Шторм Лили, обрушившийся прошлой ночью на Финляндию, лишил электричества примерно 67 тысяч потребителей в первую очередь в регионах Варсинайс-Суоми, Сатакунта и Похъянмаа. Из-за отсутствия энергии в некоторых населенных пунктах остановилась и подача воды. Карта отключений электроэнергии показывает, что во второй половине дня субботы электричество все еще отсутствовало почти в 10 тысячах домохозяйств.

В Эурайоки шторм обрушил две опоры мощностью 400 киловольт, из-за чего высоковольтные линии электропередачи упали на дорогу. По словам представителя компании Fingrid Арто Пахкина, это первый случай падения таких массивных опор в Финляндии.

В Сатакунте пострадал один человек, а к вечеру пятницы у спасательных служб было более 100 срочных вызовов на очереди.

Это первый случай, когда на западе Финляндии были зафиксированы ураганные скорости ветра. В Рауме на Кюльмяпихлая скорость ветра достигла 33,5 м/с, а в Пори — 30,3 м/с. Это стало первым официально зарегистрированным ураганом в стране, так как критерием урагана считается скорость ветра не менее 33 м/с, пояснил метеоролог Yle Матти Хуутонен. Порывы ветра доходили почти до 40 м/с. Ожидается, что уже в воскресенье снова придёт сильный циклон, что может привести к новым разрушениям.