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Общество Петербургский бизнесмен арестован по делу о заказном убийстве. Вместо его оппонента на глазах у детей по ошибке убили водителя

Петербургский бизнесмен арестован по делу о заказном убийстве. Вместо его оппонента на глазах у детей по ошибке убили водителя

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4 комментария

Петербургский бизнесмен Сергей Житкович 2 ноября был арестован на 1 месяц и 20 суток по делу о заказном убийстве и мошенничестве с недвижимостью на 30 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Решение вынес Октябрьский районный суд Петербурга.

О задержании 50-летнего предпринимателя, гендиректора и владельца ООО «Группа компаний „Строительные технологии комфорта“», стало известно накануне. Ему вменяется покушение на заказное убийство адвоката Виктора Патрушева. 20 февраля во время исполнения заказа у 622-й гимназии Выборгского района киллер подошел и выстрелил из пистолета Макарова в затылок человеку, который высаживал детей у машины. Сразу возникла версия, что он ошибся в выборе жертвы — пострадавшим оказался водитель адвоката Виктора Патрушева. Через два дня раненый скончался в больнице.

Те, в ком следствие видело заказчика и исполнителя, также были задержаны: предполагалось, платил 51-летний Гинтерас Рагаускас, стрелял — Андрей Артюхин. Уже 23 февраля суд их арестовал. «Фонтанка» разобрала финансовый спор, обнаруживающий связи между четой Патрушевых, Житковичем и Рагаускасом. Если коротко — Житкович совместно с Рагаускасом, зная о наличии у Патрушева и его жены объектов недвижимости общей рыночной стоимостью не менее 30 миллионов рублей, с целью хищения обманом убедили их выступить поручителями в кредитном договоре между ГК «СТК» и АКБ «Фора-Банк», заложив свое имущество, а взамен пообещали Патрушеву здание паркинга на Ключевой улице, 32. Далее начался суд Патрушевых с Житковичем, и водитель Патрушева ни за что получил пулю в затылок.

Как сообщает пресс-служба петербургских судов в субботу, 2 ноября, «не позднее 31 августа прошлого года Рагаускас совместно с Житковичем и другими неустановленными лицами, желая смерти Патрушева и полагая, что так смогут решить в свою пользу спор об объекте недвижимости, предложил Артюхину убить Патрушева за 5 000 000 рублей». Рагаускас дал Артюхину всю необходимую информацию о жертве и даже показал его самого. С того момента и до 10 февраля следующего года Артюхин следил за целью. Затем Рагаускас, по согласованию с Житковичем, дал Артюхину пистолет с глушителем и 8 патронов к нему. 20 февраля утром по заказу Рагаускаса и Житковича Артюхин, находясь вблизи одной из школ Выборгского района Петербурга, выстрелил в голову водителю, высаживавшему детей из машины, приняв его за Патрушева. Раненый скончался через два дня в Елизаветинской больнице.

Житкович от дачи показаний отказался.

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Сергей Житкович Заказное убийство в Петербурге Арест
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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
36 минут
Понабирают киллеров по объявлению...
Ref
18 минут
"Хочешь сделать хорошо- делай всё сам" С.
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