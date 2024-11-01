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Город Леус: рекордно теплый октябрь попал в тройку лидеров XXI века, обойдя заморозки

Леус: рекордно теплый октябрь попал в тройку лидеров XXI века, обойдя заморозки

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Прошедший октябрь занял третье место в списке самых теплых октябрей XXI века в Петербурге, удивив отсутствием заморозков. Итоги месяца в своем Telegram-канале подвел ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 ноября.

Так, на первых строчках списка оказались октябрь 2020 года и октябрь 2008 года со среднемесячными температурами в +9,1 °С и +8,8 °С соответственно. Что касается октябрей за весь XXI век, средняя дата первых заморозков приходится на 18-е число. Прошедший месяц не только оказался на 2,2 градуса теплее нормы, но и сдвинул отрицательные температуры на ноябрь.

Уже в предстоящую ночь циклон «Мартина» откроет дорогу холодному арктическому воздуху, столбики термометров могут опуститься до −3 °С, а на дорогах появится гололедица. Днем столбики термометров будут варьироваться от 1 до 3 градусов тепла. Ледовая корка растает, чтобы следующей ночью появиться вновь.

«Кстати, в XXI веке в Петербурге всего дважды первые заморозки отмечались в ноябре, было 4 ноября 2008 года и 7 ноября 2008 года», — заключил синоптик.

Ранее «Фонтанка» писала, что циклон «Мартина», северная периферия которого формирует погоду в Петербурге, уже отличился первыми снежными осадками. Пушистые хлопья кружили до позднего вечера как на территории города, так и в Ленобласти, но задержаться им не удается из-за плюсовой температуры. Снежными кадрами поделились читатели «Фонтанки».

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Михаил Леус Центр Фобос Октябрь Петербург Погода
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