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Город «Мартина» принесёт в Петербург мокрый снег с дождем. В городе может быть скользко

«Мартина» принесёт в Петербург мокрый снег с дождем. В городе может быть скользко

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10 комментариев

Циклон «Мартина», северная периферия которого формирует погоду в Петербурге, принес с собой осадки и похолодание. Об этом 1 ноября пишет ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Стараниями «Мартины» в городе пройдет мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Температура воздуха от плюс одного до трех градусов, в Ленинградской области — от нуля до плюс четырех. Ветер восточный, 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В субботу также ожидается мокрый снег с дождем и от плюс одного до трех градусов.

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Комментарии
12
alexadmin
53 минуты
Где все те люди, которые блажили про "наконец ушла эта страшная жара"? Поди уже в Тай на зимовку свалили.
NSE
59 минут
Снег с дождем - классическая питерская зима. Теперь месяцев 5 такой мерзости.
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