Как сохранить здоровье после 50? Вот что 67-летняя фитнес-инструктор советует делать каждый день

Американке Дениз Остин уже 67 лет, но продолжает удивлять окружающих подтянутой фигурой и плоским животом. С ранних лет она увлекалась гимнастикой, а потом стала фитнес-инструктором. Она помогает тем, кому за пятьдесят, приучить себя к спорту. Подробнее — в материале коллег из «Доктора Питера».

Сегодня Дениз вдохновляет тысячи женщин, показывая на своем примере, что возраст не преграда для отличной физической формы. При этом она не проводит долгие часы в тренажерном зале — все занятия Остин устраивает дома. Ей хватает коврика, пары гантелей и резинки для фитнеса.

Тренируйтесь по 30 минут в день

Дениз тратит на тренировку всего 30 минут в день. Но — важная оговорка — она делает так ежедневно уже на протяжении 40 лет.

— Я искренне верю, что за 30 минут можно успеть сделать все, — рассказала тренер в интервью Fox News Digital. — Поэтому в некоторые дни я занимаюсь кардио по 30 минут, чтобы сжечь жир и поработать над сердцем, ведь оно состоит из мышц. Три дня я занимаюсь 30-минутными упражнениями для тонуса и растяжки, работаю над прессом.

Всем девушкам она советует поступать так же. Необязательно заниматься 30 минут подряд: тренировку вполне можно разбить на 3 части. К примеру, двигаться по 10 минут утром, днем и вечером.

Подойдет любой вид физической активности — даже прогулка. Самое главное — начать. Хотя бы с 10 минут в день.

Ходите и делайте небольшие приседания

Эксперт отмечает: после 50 лет важно увеличивать физические нагрузки постепенно, чтобы избежать травм суставов.

Один из самых доступных и безопасных видов активности — ходьба. Дениз Остин также советует уделять внимание упражнениям на трицепсы — это поможет поддерживать тонус рук и смело носить одежду без рукавов. Помимо этого, она рекомендует включить в тренировки мини-приседания.

— У многих людей старше пятидесяти лет есть проблемы с коленями. Поэтому небольшие приседания отлично подходят для тренировки ягодиц и ног, но при этом не вредят суставам, — объясняет Остин.

Питайтесь сбалансированно

Эксперт подчеркивает: сохранить красивую фигуру после 50 только с помощью тренировок не получится. Важно придерживаться сбалансированного рациона.

— Я правильно питаюсь в 80% случаев и ем сладости в 20%, — говорит Дениз. — Люблю мороженое. Но не переедаю, соблюдаю баланс. К тому же здоровая пища мне тоже очень нравится. С возрастом я немного изменила свое питание. Ем больше жирной рыбы, авокадо, оливкового масла — для кожи и волос. К тому же здоровое питание помогает лучше спать, а это тоже важно для тренировок.

Попробуйте эту простую 15-минутную тренировку

В своем блоге Дениз Остин делится несложными тренировками.