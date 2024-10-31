«Евгений Ваганович, милости просим!» Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила юмориста Евгения Петросяна стать резидентом Comedy Club. Она отметила, что народный артист мог бы быть патриархом юмористического шоу, сообщает 31 октября пресс-служба ТНТ.
Дело в том, что Петросян окажется на сцене Comedy как приглашенный гость в выпуске от 1 ноября. Вместе с ним в шоу поучаствуют Геннадий Ветров, Александр Морозов, Юрий Гальцев, а также юмористы из «Уральских пельменей» и «Однажды в России».
«На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — сказала Канделаки.
В сентябре резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил о закрытии телешоу на ТНТ. Однако его слова оказались лишь началом 20-го, юбилейного сезона. «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый, 20-й сезон Comedy Club», — сообщил Павел Воля со сцены.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.