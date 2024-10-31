«Евгений Ваганович, милости просим!» Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Дело в том, что Петросян окажется на сцене Comedy как приглашенный гость в выпуске от 1 ноября. Вместе с ним в шоу поучаствуют Геннадий Ветров, Александр Морозов, Юрий Гальцев, а также юмористы из «Уральских пельменей» и «Однажды в России».

«На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — сказала Канделаки.