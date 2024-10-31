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Общество «Евгений Ваганович, милости просим!» Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

«Евгений Ваганович, милости просим!» Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

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Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила юмориста Евгения Петросяна стать резидентом Comedy Club. Она отметила, что народный артист мог бы быть патриархом юмористического шоу, сообщает 31 октября пресс-служба ТНТ.

Дело в том, что Петросян окажется на сцене Comedy как приглашенный гость в выпуске от 1 ноября. Вместе с ним в шоу поучаствуют Геннадий Ветров, Александр Морозов, Юрий Гальцев, а также юмористы из «Уральских пельменей» и «Однажды в России». 

«На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — сказала Канделаки. 

В сентябре резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил о закрытии телешоу на ТНТ. Однако его слова оказались лишь началом 20-го, юбилейного сезона. «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый, 20-й сезон Comedy Club», — сообщил Павел Воля со сцены.

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