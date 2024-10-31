Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 754мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Общество КС разрешил бессрочно обращать в доход государства имущество коррупционеров

КС разрешил бессрочно обращать в доход государства имущество коррупционеров

1 398
9 комментариев

Конституционный суд России не оставил лазейку для коррупционеров. Срок исковой давности в 3 и 10 лет не распространяется на требования прокуроров обратить в доход государства их активы, нажитые с нарушением закона.

Соответствующее постановление провозглашено в открытом заседании 31 октября. Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны нормы Гражданского кодекса об исковой давности — в той части, которая позволяет судам руководствоваться ими в делах о коррупции.

Установленные гражданским законодательством сроки давности рассчитаны на гражданские отношения. К антикоррупционным искам прокуроров они неприменимы.

В КС отметили, что государство обязано противодействовать коррупции как особо опасному социальному явлению. При этом меры должны делать даже саму попытку незаконного обогащения «бессмысленной и бесперспективной». Именно этому служит механизм обращения в казну активов, в отношении которых не опровергнута презумпция незаконности. Эта мера не восстанавливает положение участников гражданского оборота, а реализует публичный интерес. Направленная только на коррупционное имущество, она не может нарушать конституционный запрет на придание обратной силы законам, которые вводят ответственность и ухудшают положение граждан.

«Недобросовестное поведение лица, совершившего деяния коррупционной направленности, должно лишать это лицо оснований рассчитывать на институт давности как средство защиты противоречащих основам правопорядка интересов», — считают в суде.

Кроме того, как полагают, применение существующих временных рамок стало бы стимулом для коррупции и более изощрённого сокрытия нелегального капитала.

Сейчас сроков давности у антикоррупционных исков нет. Законодатель может их установить, но с оглядкой на решение Конституционного суда. В нём сказано, что срок должен «существенно превышать» действующий потолок в 10 лет. При этом он не должен распространяться на ответчиков, которые препятствовали выявлению своих нарушений и затягивали обращение прокуратуры в суд.

Повод присмотреться к гражданскому законодательству дало дело бывшего федерального инспектора и главного советника аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Андрея Коровайко. Генпрокуратура сочла, что, вопреки запретам и ограничениям, госслужбу в 2001-2004 годах он совмещал с предпринимательской деятельностью. Родственники также благодаря его положению получали доли в уставных капиталах предприятий.

Установив, что Коровайко не соблюдал антикоррупционные запреты, прокуратура через суд потребовала изъять активы. Иск был подан в том числе к бизнес-партнёру Коровайко Аркадию Чебанову, а также подконтрольным физическим и юридическим лицам — это ещё 20 человек и 10 организаций. Сам Коровайко в 2021 году был объявлен в федеральный розыск.

Первая инстанция удовлетворила требования. Государству ушли акции и доли в уставных капиталах 22 компаний стоимостью свыше 9 млрд рублей. В их числе один из самых крупных агрохолдингов на юге страны — агроконцерн «Покровский». Принимая решение, суд руководствовался в том числе тем, что сроки исковой давности к актам коррупции неприменимы. Ответчики настаивали: требование об обращении имущества в доход государства является материальным. Соответственно, на него распространяются общие сроки исковой давности, которые прокуратура пропустила.

Краснодарский краевой суд, который рассматривает апелляционную жалобу ответчиков, изучил судебную практику по аналогичным спорам и столкнулся с противоречием. Одни суды решают, что вопросы госслужбы относятся к публичным отношениям. В этом случае институт исковой давности неприменим и его нельзя использовать как средство защиты коррупционно нажитых капиталов. Другие руководствуются спорными статьями Гражданского кодекса об общем сроке исковой давности. Он равен трём годам с момента, когда контролирующие органы узнали (или могли узнать) о нарушении права, и не может превышать 10 лет. За разъяснением Краснодарский краевой суд обратился в КС, поставив на паузу рассмотрение дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
279486041
1 час
Не оставил лазейки? Не лазейка, а коррупционная дыра, если имущество отчуждено тому, кому надо. А знал, не знал - это на усмотрение прокурора (А сколько стоит усмотрение?)
Kit.
47 минут
Одобрил конфискацию собственности российских коррупционеров за рубежом?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00