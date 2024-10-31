КС разрешил бессрочно обращать в доход государства имущество коррупционеров

Конституционный суд России не оставил лазейку для коррупционеров. Срок исковой давности в 3 и 10 лет не распространяется на требования прокуроров обратить в доход государства их активы, нажитые с нарушением закона.

Соответствующее постановление провозглашено в открытом заседании 31 октября. Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны нормы Гражданского кодекса об исковой давности — в той части, которая позволяет судам руководствоваться ими в делах о коррупции.

Установленные гражданским законодательством сроки давности рассчитаны на гражданские отношения. К антикоррупционным искам прокуроров они неприменимы.

В КС отметили, что государство обязано противодействовать коррупции как особо опасному социальному явлению. При этом меры должны делать даже саму попытку незаконного обогащения «бессмысленной и бесперспективной». Именно этому служит механизм обращения в казну активов, в отношении которых не опровергнута презумпция незаконности. Эта мера не восстанавливает положение участников гражданского оборота, а реализует публичный интерес. Направленная только на коррупционное имущество, она не может нарушать конституционный запрет на придание обратной силы законам, которые вводят ответственность и ухудшают положение граждан.

«Недобросовестное поведение лица, совершившего деяния коррупционной направленности, должно лишать это лицо оснований рассчитывать на институт давности как средство защиты противоречащих основам правопорядка интересов», — считают в суде.

Кроме того, как полагают, применение существующих временных рамок стало бы стимулом для коррупции и более изощрённого сокрытия нелегального капитала.

Сейчас сроков давности у антикоррупционных исков нет. Законодатель может их установить, но с оглядкой на решение Конституционного суда. В нём сказано, что срок должен «существенно превышать» действующий потолок в 10 лет. При этом он не должен распространяться на ответчиков, которые препятствовали выявлению своих нарушений и затягивали обращение прокуратуры в суд.

Повод присмотреться к гражданскому законодательству дало дело бывшего федерального инспектора и главного советника аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Андрея Коровайко. Генпрокуратура сочла, что, вопреки запретам и ограничениям, госслужбу в 2001-2004 годах он совмещал с предпринимательской деятельностью. Родственники также благодаря его положению получали доли в уставных капиталах предприятий.

Установив, что Коровайко не соблюдал антикоррупционные запреты, прокуратура через суд потребовала изъять активы. Иск был подан в том числе к бизнес-партнёру Коровайко Аркадию Чебанову, а также подконтрольным физическим и юридическим лицам — это ещё 20 человек и 10 организаций. Сам Коровайко в 2021 году был объявлен в федеральный розыск.

Первая инстанция удовлетворила требования. Государству ушли акции и доли в уставных капиталах 22 компаний стоимостью свыше 9 млрд рублей. В их числе один из самых крупных агрохолдингов на юге страны — агроконцерн «Покровский». Принимая решение, суд руководствовался в том числе тем, что сроки исковой давности к актам коррупции неприменимы. Ответчики настаивали: требование об обращении имущества в доход государства является материальным. Соответственно, на него распространяются общие сроки исковой давности, которые прокуратура пропустила.

Краснодарский краевой суд, который рассматривает апелляционную жалобу ответчиков, изучил судебную практику по аналогичным спорам и столкнулся с противоречием. Одни суды решают, что вопросы госслужбы относятся к публичным отношениям. В этом случае институт исковой давности неприменим и его нельзя использовать как средство защиты коррупционно нажитых капиталов. Другие руководствуются спорными статьями Гражданского кодекса об общем сроке исковой давности. Он равен трём годам с момента, когда контролирующие органы узнали (или могли узнать) о нарушении права, и не может превышать 10 лет. За разъяснением Краснодарский краевой суд обратился в КС, поставив на паузу рассмотрение дела.