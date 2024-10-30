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Происшествия Рабочий после увольнения укатил на служебной машине в Усть-Луге. Якобы в счет долга по зарплате

Рабочий после увольнения укатил на служебной машине в Усть-Луге. Якобы в счет долга по зарплате

Мужчина уволился со стройки в Кингисеппском районе Ленобласти и, уезжая, прихватил с собой служебный автомобиль. Поймали его примерно в 15 километрах от вахтового городка.

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3 комментария

В девятом часу утра 29 октября сотрудники Росгвардии Кингисеппского района по «горячим» следам задержали 45-летнего уроженца Мордовии, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Его подозревают в угоне фургона с территории временного вахтового городка одной из строительных компаний в Усть-Луге, сообщает 30 октября пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в правоохранительные органы, один из рабочих сразу после увольнения сел в рабочий «ГАЗ Соболь» и скрылся на нем в неизвестном направлении. Приметы мужчины и описание машины передали всем дежурным нарядам. Примерно в 15 километрах от вахтового городка, неподалеку от деревни Косколово, сотрудники Росгвардии остановили искомый фургон, ехавший вдоль лесополосы. Мужчину, находившегося за рулем, задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

По предварительной информации, мужчина отработал последнюю смену перед увольнением и получил полагавшиеся ему деньги, но посчитал, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. Тогда он решил похитить автомобиль в счет этого якобы имевшегося долга.

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Комментарии
3
Гость
15 минут
Вроде не 90-е, а всё ещё кидают на зарплату!
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