Рабочий после увольнения укатил на служебной машине в Усть-Луге. Якобы в счет долга по зарплате

Источник: Пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти







В девятом часу утра 29 октября сотрудники Росгвардии Кингисеппского района по «горячим» следам задержали 45-летнего уроженца Мордовии, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Его подозревают в угоне фургона с территории временного вахтового городка одной из строительных компаний в Усть-Луге, сообщает 30 октября пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в правоохранительные органы, один из рабочих сразу после увольнения сел в рабочий «ГАЗ Соболь» и скрылся на нем в неизвестном направлении. Приметы мужчины и описание машины передали всем дежурным нарядам. Примерно в 15 километрах от вахтового городка, неподалеку от деревни Косколово, сотрудники Росгвардии остановили искомый фургон, ехавший вдоль лесополосы. Мужчину, находившегося за рулем, задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

По предварительной информации, мужчина отработал последнюю смену перед увольнением и получил полагавшиеся ему деньги, но посчитал, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. Тогда он решил похитить автомобиль в счет этого якобы имевшегося долга.