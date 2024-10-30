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Образ жизни Лежа или на ходу? Названа худшая поза во время еды — она вредит работе кишечника

Лежа или на ходу? Названа худшая поза во время еды — она вредит работе кишечника

Как оказалось, есть стоя — не худший вариант

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Как правильно есть? Сидя — казалось бы, все знают. Однако современные жители больших городов всё чаще нарушают это правило. Мы то перекусываем на ходу, то едим стоя, то устраиваем ужин в постели за просмотром фильма. Но оказывается, положение тела влияет на работу желудочно-кишечного тракта и скорость пищеварения. Как именно, коллеги из «Доктора Питера» узнали у врача-диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

По словам эксперта, важно выбрать комфортную позу, которая не ограничивает свободное движение органов ЖКТ. Вариантов несколько, и у каждого есть плюсы и минусы.

Сидя за столом

Это лучшая поза для употребления пищи.

— В этом положении улучшается кровообращение в органах ЖКТ. Когда человек сидит, кровь свободно циркулирует в желудке и кишечнике, что способствует более активному пищеварению. Нормализуется работа желудка и кишечника, — говорит Рустем Садыков.

У этой позы есть и другие преимущества.

  • Когда вы завтракаете или ужинаете в таком положении, то еще и уменьшаете давление на органы брюшной полости, что позволяет желудку и кишечнику работать без лишних нагрузок.

  • Уменьшается риск заглатывания воздуха. Следовательно, вы с меньшей вероятностью пострадаете от дискомфорта после еды или метеоризма.

Стоя

У этого варианта тоже есть несколько плюсов. Главный: так уменьшается риск запоров. Более того, в этом положении активируются мышцы брюшного пресса, что способствует более активной перистальтике кишечника.

При этом есть сидя всё равно гораздо полезнее для ЖКТ, добавляет специалист.

Лежа

У такого способа употребления еды больше минусов, чем плюсов. В этом положении уменьшается скорость пищеварения, кровь оттекает от органов ЖКТ, что замедляет процесс переваривания. Еда может легко попасть из желудка обратно в пищевод, вызывая изжогу.

В общем, это не лучший выбор. Однако и не самый плохой.

На ходу

По словам Рустема Садыкова, это худший вариант приема пищи.

Когда вы едите на ходу, увеличивается риск заглатывания воздуха. Кроме того, так вы не сможете сосредоточиться на процессе — это может привести к перееданию и неполному перевариванию.

Еще три совета для улучшения пищеварения

«Сидя со скрученным телом, вы провоцируете дискомфорт в желудке и кишечнике, ограничивая свободное движение и ухудшая кровообращение. Еда хуже продвигается, застаивается и начинает бродить прямо в ЖКТ. Что касается тех, кто любит лежать на животе после еды, — делать этого не рекомендую. В разы увеличивается риск возникновения изжоги, тошноты и рвоты, дискомфорта в желудке», — подытожил врач.

Важно выбрать комфортную позу, которая не ограничивает свободное движение органов ЖКТ. Всегда отталкивайтесь от своих внутренних ощущений, следите за состоянием после приема пищи. И не забывайте про сам рацион — чем больше в нем будет фруктов, овощей, белка и цельнозерновых продуктов, тем меньше проблем возникнет с пищеварением и со здоровьем в целом.

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