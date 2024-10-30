Глава СПЧ Фадеев: в России сегодня нет политических репрессий, есть санитарные меры

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что сегодня в стране нет политических репрессий. Есть определенные «санитарные меры», которые применяются к тем, кто в противостоянии с Западом выступает фактически на его стороне. Своим мнением Фадеев в среду, 30 октября, поделился с журналистом «Интерфакса».



«Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20–30-е годы. Вот это репрессии», — сказал он журналисту после возложения цветов у мемориала жертвам политрепрессий в Москве.