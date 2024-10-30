Глава СПЧ Фадеев: в России сегодня нет политических репрессий, есть санитарные меры

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что сегодня в стране нет политических репрессий. Есть определенные «санитарные меры», которые применяются к тем, кто в противостоянии с Западом выступает фактически на его стороне. Своим мнением Фадеев в среду, 30 октября, поделился с журналистом «Интерфакса».
«Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20–30-е годы. Вот это репрессии», — сказал он журналисту после возложения цветов у мемориала жертвам политрепрессий в Москве.
Некие нынешние меры Фадеев связал с непростой и жесткой ситуацией в момент, когда Россия находится в противостоянии с Западом. «И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, — это не репрессии, это минимальные санитарные меры», — объяснил глава СПЧ.
Также Валерий Фадеев добавил, что СПЧ продолжает работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Мандат межведомственной комиссии для этого правительство продлило до 2039 года, уточнил он.
В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.
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