Полиция проверяет загадочную смерть водителя микроавтобуса в кювете под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти в кювете нашли машину с мертвым водителем. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

В 6:45 29 октября на 10-м километре автодороги Ушаки — Рублево — Гуммолово 58-летний петербуржец на своем Volkswagen Transporter съехал в левый кювет. Мужчина скончался на месте. При этом видимых телесных повреждений у него не было, сообщает 30 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тело водителя направили в морг для установления причины смерти. По факту ДТП ведется проверка. Как стало известно «Фонтанке», за 2024 год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз.