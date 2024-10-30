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Происшествия Полиция проверяет загадочную смерть водителя микроавтобуса в кювете под Тосно

Полиция проверяет загадочную смерть водителя микроавтобуса в кювете под Тосно

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1 комментарий

В Тосненском районе Ленобласти в кювете нашли машину с мертвым водителем. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

В 6:45 29 октября на 10-м километре автодороги Ушаки — Рублево — Гуммолово 58-летний петербуржец на своем Volkswagen Transporter съехал в левый кювет. Мужчина скончался на месте. При этом видимых телесных повреждений у него не было, сообщает 30 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тело водителя направили в морг для установления причины смерти. По факту ДТП ведется проверка. Как стало известно «Фонтанке», за 2024 год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз.

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Комментарии
1
111111111111118
57 минут
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус! (С)
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