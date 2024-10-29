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Общество Кадыров сообщил о жертвах атаки БПЛА на университет спецназа имени Путина. Ими оказались украинские пленные

Кадыров сообщил о жертвах атаки БПЛА на университет спецназа имени Путина. Ими оказались украинские пленные

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5 комментариев

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом вечером 29 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «на каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных — в том числе на территории РУС — и Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат». С российской стороны жертв нет, подчеркнул Кадыров.

«Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кадырова. О каком количестве погибших украинских пленных идет речь, не уточняется.

Утром Кадыров утверждал, что «в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания», жертв и пострадавших в результате атаки нет, а пожар потушен.

Также глава Чечни представил объяснение того, почему РУС был избран целью атаки: это произошло поскольку университет является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта» и которым «принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей».

БПЛА атаковал здание Университета спецназа в Чечне сегодня утром. Сразу после этого Кадыров пообещал возмездие. Это первая атака БПЛА по объекту на территории Чечни. Позднее Рамзан Кадыров прибыл в Гудермес и осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание.

29 апреля текущего года куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина стал сын главы Чечни Адам Кадыров.

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ПО ТЕМЕ
Рамзан Кадыров Украинские пленные Гудермес РУС Университет спецназа имени Путина Жертвы Атака беспилотников Чечня БПЛА Дроны
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Комментарии
7
AndrewBarsik
16 минут
Допускаю, что кто-то даже поверит.
Слава России!
16 минут
весь в папку, один в один.
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