Кадыров сообщил о жертвах атаки БПЛА на университет спецназа имени Путина. Ими оказались украинские пленные

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом вечером 29 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «на каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных — в том числе на территории РУС — и Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат». С российской стороны жертв нет, подчеркнул Кадыров.

«Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кадырова. О каком количестве погибших украинских пленных идет речь, не уточняется.

Утром Кадыров утверждал , что «в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания», жертв и пострадавших в результате атаки нет, а пожар потушен.

Также глава Чечни представил объяснение того, почему РУС был избран целью атаки: это произошло поскольку университет является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта» и которым «принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей».