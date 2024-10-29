«Погода в нашем регионе остается проблематичной»: синоптик Колесов — о том, что ждет Петербург в ближайшие дни

Утром в среду, 30 октября, атмосферный фронт от очередного циклона, выходящего с Атлантики на север Скандинавии, пройдет через Санкт-Петербург. Дождь накроет Северную столицу в районе 6 часов утра и будет поливать до 11–12 часов, но и в середине дня без дождя не обойдется, хотя и временного. Об этом вечером во вторник сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Погода в нашем регионе остается проблематичной в ближайшие несколько дней», —написал он в своем телеграм-канале.

По его сведениям, после сухого и солнечного, но более холодного вторника снова приходят дожди и относительное для этого времени тепло.

Ветер в среду днем повернет к западному, северо-западному и усилится в порывах до 15–18 м/с, оставаясь сильным и следующей ночью. Теплый воздух опять принесет с Атлантики, поэтому в городе температура поднимется до +9 градусов.

В четверг, 31 октября, осадки вернутся к Петербургу лишь во второй половине дня, но зато день выдастся ветреным, снова с западным направлением ветра и опять холодным, а температурой поднимется лишь до +6 градусов.