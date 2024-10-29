Экс-обладательницу самых больших губ Кристину Рэй нашли мертвой в канализации Сочи

Блогер и модель Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи, тело 35-летней экс-обладательницы титула «Самые большие губы в России» обнаружили в канализационном коллекторе. Об этом 29 октября сообщает 93.RU.

Кристина Рэй стала известна благодаря большим губам, которые сделала более 10 лет назад и благодаря которым попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ей пришлось пройти через 100 инъекций, прежде чем удалось добиться нужного результата.

В мае 2019 года Рэй объявила о том, что избавилась от больших губ, убрала рога-импланты, восстановила брови. Свое увлечение изменением тела она объяснила стремлением к саморекламе, но отметила, что в итоге удовольствия от этого не получила. Впрочем, через полгода губы вернулись на место.