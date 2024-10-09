В Сочи больше недели ищут экс-обладательницу «самых больших губ в России» Кристину Рэй

В Сочи больше недели ищут 35-летнюю модель Кристину Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова). Девушка пропала 28 сентября, и с того момента о ней ничего неизвестно. К поискам Кристины подключились волонтеры «Лизы Алерт» Краснодарского края.

В конце сентября Кожевникова перестала выходить на связь. Рост пропавшей 182 сантиметра. У девушки среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. В последний раз она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

Кристина Рэй стала известна благодаря большим губам, которые сделала более 10 лет назад и благодаря которым попала в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого пришлось пройти через 100 инъекций, прежде чем удалось добиться нужного результата.

В мае 2019 года Рэй написала, что убрала «самые большие губы в России», а вместе с ними рога-импланты и брови. «Я хайпанула в свое время, но кайфа не ощутила», — заявила Рэй. Через полгода модель снова увеличила себе губы.

Судя по публикациям на странице Кристины Кожевниковой, в прошлом она придавала большое значение внешней красоте — экстравагантные фотосессии, занятие маникюром, ношение афрокосичек и яркие путешествия. Несколько лет назад Кристина особенно активно занялась бьюти-процедурами и показывала работы подписчикам.

По информации, размещенной в открытых источниках, Кристина Кожевникова родилась в Южно-Сахалинске. В 22 года девушка переехала в Санкт-Петербург, где и открыла для себя мир красоты. Она полностью погрузилась в бьюти-индустрию и стала экспериментировать со своей внешностью. В качестве мастера она пробовала свои возможности в салонах красоты, а позже и в тату-салоне. Недавно Кристина Рэй перебралась в Сочи, где продолжила заниматься маникюрным делом.