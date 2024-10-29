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Происшествия Пантера напала на маленького ребёнка в цирке в Ангарске

Пантера напала на маленького ребёнка в цирке в Ангарске

7 290
25 комментариев

В Ангарске (Иркутская область) ребенок госпитализирован после посещения частного передвижного цирка. Об этом сообщает 29 октября СУ СК по Иркутской области.

Инцидент произошел минувшим вечером. Житель Ангарска привел своего 3-летнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчик получил повреждения и был доставлен в медучреждение.

Следователи СК и полиция устанавливают все обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело по об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ).

За последние месяцы было несколько похожих случаев. 16 октября в парке «Тайган» сотрудница вошла в клетку к львам для уборки, но не закрыла засов двери между наружным и внутренним вольерами. Животные набросились на женщину, она погибла. В августе цирковая медведица напала на дрессировщика во время выступления в Бийске, обошлось без серьёзных травм. За несколько дней до этого в Самаре работник зоопарка пострадал от нападения тигра и был госпитализирован. 11 июля в Петербурге трагически погибла дрессировщица Алена Маслянова: она пошла кормить медведей ужином, и один из них набросился на нее. Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых.

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Цирк Пантера Напал на ребенка Ангарск Иркутская область Животные
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Комментарии
25
260642011
2 часа
Если папа ребёнка йодиот, то тут уже ничем не поможешь.
Слава России!
2 часа
цирк с животными это такое дремучие средневековье...хотя мы и живём в нём.
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