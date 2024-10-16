«Никто не слышал криков». Львы загрызли управляющую крымского парка «Тайган»

Уборка клетки с тремя львами в парке «Тайган» в Крыму обернулась трагедией. Женщина работала в учреждении с начала его основания, но в смену, ставшую роковой, могла пренебречь техникой безопасности. Об этом «Фонтанке» 16 октября рассказал Олег Зубков, основатель знаменитого парка львов.

Трагедия произошла в среду днем, сотрудница вошла в клетку к хищникам для уборки, но не закрыла засов двери между двумя помещениями внутри, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике. В пресс-службе парка добавили: жертвой животных стала управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова.

«Цена ошибки иногда может быть такой» Олег Зубков основатель парка «Тайган»

Тело женщины нашли в вольере, где содержались две взрослые львицы и лев, которых год назад привезли в «Тайган» из Мариуполя. «Львы есть львы. Они хищники. Они высшие хищники. <…> Они останутся в парке. Проверки все пройдут, конечно. Но львы есть львы», — пояснил владелец парка.

С его слов, женщина, ставшая жертвой хищников, являлась основным сотрудником «Тайгана», в парке она работала почти 17 лет и была самым опытным кипером. Причиной трагедии мог стать «человеческий фактор».

«Что-то понадеялась, — почти шепотом ответил Олег Зубков. — Это всегда в зоопарках, когда случается такое. Только на основе человеческих наших расчетов что-то происходит. К сожалению, здесь цена ошибки иногда может быть такой».

В момент нападения парк полноценно функционировал, внутри находились посетители, но как самой трагедии, так и криков никто не слышал. Обнаружить женщину смогли другие работники. «Сотрудники, которые искали ее, искали. <…> Был дождь еще, — рассказал основатель парка. — Но никто не слышал ни криков, ничего. Когда сотрудники пришли, уже бездыханное тело только».

По факту гибели работника «Тайгана» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Следователями проведен осмотр территории, изъята необходимая для дела документация. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле региональной прокуратуры.

Как указано на сайте парка, «Тайган» считается первым парком львов в Европе и содержит около 60 африканских хищников, которые свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

В июле текущего года жертвой хищников стала известная дрессировщица Алена Маслянова, семья которой принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. Женщина с 2015 года содержала у себя на участке в поселке Парголово в Петербурге двух медведей. Во время одного из кормлений она открыла клетку, не надев на зверя намордник. Ошибка стала роковой. В экстренные службы тогда обратился находившийся рядом 16-летний сын погибшей, юноше удалось спастись.