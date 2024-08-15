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    Тигр в самарском зоопарке напал на человека

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    Работник зоопарка в Самаре пострадал от нападения тигра. Об этом 15 августа пишет издание «Волга Ньюс».

    В больнице имени Пирогова, куда доставили раненого, рассказали, что он находится в хирургическом отделении. Точной информации о его состоянии и травмах пока нет. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области журналисту сообщили, что полиция проводит проверку. В зоопарке комментировать ЧП отказались.

    11 июля в Петербурге трагически погибла дрессировщица Алена Маслянова. Она пошла кормить медведей, которые содержит семья дрессировщиков, и один из них набросился на нее. Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых.

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