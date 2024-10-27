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Происшествия В Петербурге задержан замначальника полиции по Центральному району

В Петербурге задержан замначальника полиции по Центральному району

11 085
27 комментариев

В Петербурге задержан замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району Руслан Сентемов, об этом 27 октября стало известно «Фонтанке». Ему вменяют превышение полномочий с применением насилия. Но потерпевший тоже не ангел.

Инцидент, привлекший внимание следователей, произошел месяц назад на Миллионной улице. По предварительным данным, майор Сентемов нанес множественные удары по голове (бил, кстати, тоже головой) владельцу одному из продуктовых магазинов в Центральном районе. По данным «Фонтанки», в отношении предпринимателя не раз составляли протоколы о торговле нелицензионным алкоголем.

Сегодня был арестован начальник ГАИ по Центральному району, подполковник полиции Андрей Тимошенко. По версии следствия, тот выступил посредником в передаче взятки в размере 400 тысяч рублей оперуполномоченному УФСБ РФ по Петербургу за то, чтоб его приятельница повторно получила должность в УМВД.

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Комментарии
28
Rostik37
1 час
Чего мелочится? Любого от майора берите - не ошибётесь.
kachumnoy
1 час
должность нужна своему человечку!
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