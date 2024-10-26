Кот-гигант Крошик начал задыхаться, ветеринары подозревают у него опухоль

Гигантскому коту Крошику, спасенному в Перми, понадобилась госпитализация. После похудения ветеринары наконец-то смогли исследовать его внутренние органы на аппарате УЗИ, теперь у животного подозревают опухоль. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал приюта «Матроскин».

«Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере…Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние Крошика оценивается как стабильно тяжелое.

Крошика нашли в кладовке одного из подвалов пермских домов. На момент обнаружения он весил 17 килограммов и не мог подняться на лапы из-за колоссального веса. В реабилитационном центре его посадили на диету. За месяц он смог похудеть почти на 3 килограмма, начал ходить и запрыгивать на пуфики.