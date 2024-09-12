В Перми 17-килограммовый кот Крошик попытался сбежать и застрял

Кот Крошик, который весит 17 килограммов, попытался сбежать из реабилитационного центра в Перми. В ходе попытки побега хвостатый застрял в обувнице. Об этом в четверг, 12 сентября, рассказала ветеринар Екатерина в своем телеграм-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».
«Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел», — говорится в публикации
Медик опубликовала фотографию, где кот лежит на обувнице. На снимке живот Крошика свисает между прутьями.
Как пишет пермское издание 59.ru, еще недавно Крошик из-за большого веса не мог встать на лапки. В настоящее время ветеринары пытаются помочь ему похудеть. Для кота оптимально сбрасывать по 85–170 граммов в неделю. Крошик сидит на диете, а еще ходит по беговой дорожке, покрытой водой.