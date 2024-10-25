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Общество «Заставил прыгать на сломанной ноге». Восьмилетняя петербурженка обратилась к врачам после урока физкультуры

«Заставил прыгать на сломанной ноге». Восьмилетняя петербурженка обратилась к врачам после урока физкультуры

1 975
6 комментариев

Ученица одной из школ Петроградского района обратилась к врачам после урока физкультуры. Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, во время прыжков восьмилетняя девочка почувствовала резкую боль в ноге.

Вспомнив, что до этого ломала эту конечность, она попросила педагога освободить ее от упражнения, но тот не разрешил. Наутро ребенок пришел за помощью к медикам.

Врачи пришли к выводу, что травму во время занятия она не получила. Но диагностировали формирование ложного сустава в обеих стопах — осложнение ранее полученного незалеченного перелома, а также не исключили остеопороз, который привел к снижению плотности костной ткани. Девочка отпущена домой в удовлетворительном состоянии.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Отличный повод теперь проверить родителей "восьмилетней петербурженки". Или это последствия аульной медицины?
Maxi 555
1 час
"Врачи диагностировали формирование ложного сустава в обеих стопах — осложнение ранее полученного незалеченного перелома, а также не исключили остеопороз, который привел к снижению плотности костной ткани. Девочка отпущена домой в удовлетворительном состоянии." Может правильнее самочувствии?
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