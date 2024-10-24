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Политика Путину подарили двух драконов

Путину подарили двух драконов

1 630
16 комментариев

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поздравил президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения и сообщил, что привез ему в подарок двух драконов. Такое заявление премьер сделал на переговорах с российским лидером, которые состоялись на полях саммита БРИКС в Казани.

«Уважаемый товарищ президент», — обратился к Путину Фам Минь Чинь. «7 октября у вас был день рождения, <…> позвольте еще раз поздравить вас с этой датой, и я привез подарок вам — это два дракона, один маленький, один большой».

По словам вьетнамского премьера, дракон в их стране — символ высшей власти. В данном случае, как заявляет Фам Минь Чинь, маленький дракон символизирует власть Путина внутри России, а большой — власть Путина за пределами России, во всём мире.

Премьер Вьетнама также отметил, что российский президент родился под знаком дракона.

«Это точно», — ответил Путин.

Презентованные драконы в объективы видеокамер не попали.

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ПО ТЕМЕ
Фам Минь Чинь Вьетнам Премьер-министр Путин Саммит БРИКС Казань Драконы
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Комментарии
16
Сила в Правде!!
1 час
вьетнамцу походу тоже газ и нефть задаром пообещали.
Игорь Протасов
1 час
Дракону подарили его маленькие копии? :-)
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