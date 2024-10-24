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Власть Боевые действия Военные КНДР в России, Курск и «удар» США по центру Москвы. Главные заявления Путина после саммита БРИКС

Военные КНДР в России, Курск и «удар» США по центру Москвы. Главные заявления Путина после саммита БРИКС

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3 комментария

Вечером 24 октября в Казани завершится 16-й саммит БРИКС. Во второй день саммита его участники приняли итоговую декларацию — о позиции по глобальным проблемам и урегулировании кризисов на Украине и Ближнем Востоке. Сегодня итоги саммита на пресс-конференции подвел и Владимир Путин. «Фонтанка» собрала главные заявления президента РФ — об ударах БПЛА по территории России, отношениях с Западом и дальнейших планах БРИКС.

О ходе СВО и ситуации в Курской области

Владимир Путин заявил, что потери ВСУ на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Часть подразделений украинской армии в Курской области блокирована и окружена — это примерно 2 тысячи человек, утверждает президент РФ. «Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сообщил Путин. Напомним, что еще 12 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия «выжимает» ВСУ из Курской области. Между тем бои в российском регионе продолжаются уже 80 дней, после того как украинская армия нарушила российскую границу и вторглась в Курскую область 6 августа.

Также Путин отметил, что Украина потеряла около 19 тысяч единиц техники — на тысячу больше, чем год назад. «Но лучше, чем называть такие цифры… сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но их не хотят главы киевского режима», — сказал президент.

На вопрос о том, на что он готов для окончания боевых действий на Украине, президент ответил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле, и «не готова ни на что другое».

Недавно Турция снова предложила стать площадкой для мирных переговоров, но до этого дело не дошло — Россия дала согласие, а президент Украины Владимир Зеленский на следующий день отказался от проведения переговоров.

«На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается, но мы туркам сказали: „Ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами — хотят они или не хотят“. Пусть скажут прямо об этом», — заявил Путин.

По итогам саммита БРИКС Путин подчеркнул, что все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился «как можно быстрее и желательно мирными средствами». И поблагодарил партнеров, которые «проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения».


О безопасности РФ

Журналист ВВС, которого Дмитрий Песков представил как «редкого гостя», поинтересовался, в чем заключается стратегия безопасности для России в контексте СВО — ведь до начала боевых действий на Украине ударов дронов по территории России не было. На это Путин ответил, что «была гораздо худшая ситуация»: на предложения Москвы наладить контакты и взаимоотношения с западными странами ей «указывали на свое место». «Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на Восток, разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет?» — пояснил Путин. А именно укрепление Россией своего суверенитета и означает повышение ее безопасности.

«Это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны», — заявил он.

Также Путин подчеркнул, что безопасность России — самое главное для него. Рост ВВП страны в этом году может составить 3,9–4%, заявил он.

Про военных из КНДР в России

Корреспондент американского телеканала NBC заявил, что «спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска», и спросил, не является ли это эскалацией военных действий. Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью».

«Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — ответил он.

Путин заметил, что не действия России привели к эскалации на Украине, а государственный переворот 2014 года, который поддержали Соединенные Штаты. Более того, дошло до «прямого участия» военных стран НАТО в конфликте на Украине, добавил он. «Мы знаем, кто там присутствует из каких стран НАТО и как они осуществляют эту работу», — сказал Путин.

Также глава РФ напомнил о статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который сегодня ратифицировала Госдума. Она предполагает оказание военной помощи. «Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», — добавил он.

Об отношениях с Западом и выборах в США

Дошло и до обсуждения выборов в США. Путин подчеркнул, что Россия в президентскую гонку в Штатах никогда не вмешивалась, хотя эта тема и муссируется на протяжении нескольких лет. В будущем отношения РФ и США будут зависеть от новой администрации в Вашингтоне. «Если США открыты, то и мы тоже будем», — объяснил он.

На пресс-конференции Владимиру Путину припомнили слова Дональда Трампа о том, что тот якобы угрожал ему ударом по центру Москвы. «Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, нас это бодрит. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню», — заявил глава РФ. Он добавил, что в США идет острая фаза выборов, так что к таким заявлениям серьезно относиться не стоит. Зато о скором прекращении конфликта Трамп говорил искренне, считает Путин, и такие заявления Россия приветствует.

Журналист ВВС заявил, что Россия «сеет хаос на улицах европейских городов», в том числе — поджоги, за которые, по его мнению, ответственна РФ. В ответ Путин указал на то, что происходящее в городах Европы — это результат внутренней политики этих государств.

«На грани рецессии балансирует европейская экономика, а ведущие экономики еврозоны — они в рецессии фактически», — сказал Путин.

По мнению президента РФ, европейские страны еще могут решить свои энергетические проблемы: до сих пор существует «одна нитка по дну Балтийского моря» — «Северный поток — 2». «Ну и чего стоит немецким властям просто кнопку нажать, и всё пошло. Но они не делают это по политическим соображениям», — подчеркнул Путин.

Глава РФ также обвинил Запад в «несправедливом расширении НАТО» и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации: «Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого».

Про планы БРИКС

Владимир Путин выступил с критикой денежной политики Запада — в частности, он напомнил о периоде пандемии коронавируса, когда в США провели эмиссию на 6 трлн долларов, а в Европе — на 3 трлн с небольшим. По словам президента, страны Запада «выбросили» эти средства на мировой рынок, скупая продовольствие и вакцины. «Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах. И доллар, и евро напечатали и смели, как пылесосом, с рынка самые необходимые товары», — заявил он. Путин добавил, что Запад потребляет больше, чем производит и зарабатывает, а страны БРИКС считают это несправедливым.

Также Путин подчеркнул, что БРИКС не будет создавать общую систему платежей в качестве альтернативы SWIFT — страны-участницы идут по пути использования национальных валют и в дальнейшем будут «уплотнять межбанковскую коммуникацию».

«Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информации, созданную Центральным банком России. У других стран — участниц БРИКС тоже есть свои системы. Мы и их тоже будем использовать, уже используем. Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем», — подчеркнул он.

Путин также сообщил, что в этом году БРИКС работал в расширенном составе, а новые участники почувствовали, что в объединении «есть взаимоуважение и обязательный учет интересов друг друга». Страны — партнеры БРИКС будут объявлены после того, как они примут данный статус. Пока известно, что среди них Белоруссия.

Путин извинился

Подводя итоги саммита, Путин извинился перед жителями Казани за неудобства, с которыми жители города столкнулись в течение последних трех дней: «Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами — передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей». Также Путин заявил, что эти «испытания» были «не напрасны».

Спустя примерно полчаса после фразы «это последний вопрос» пресс-конференция закончилась. Президент извинился за то, что вынужден закругляться. По словам Путина, его ждет на переговорах глава Палестины и еще семь глав делегаций саммита БРИКС.

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Комментарии
3
Рострелли
53 минуты
" укрепление Россией своего суверенитета и означает повышение ее безопасности." Никогда еще после ВОВ мы так "безопасно" не жили.
VKuser174198221
34 минуты
Говорила говорил—-кто-то может и верит—- даже после повышения пенсионного возраста, наверняка такие остались….
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