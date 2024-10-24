Путин рассказал, что для него самое главное

Безопасность России — самое главное для президента РФ. Об этом Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос журналиста BBC Стивена Розенберга во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин, говоря о безопасности России в прошлом, подтвердил, что атаки дронов на территории РФ до начала спецоперации не было. Однако, по словам президента, «была гораздо худшая ситуация».

«Ситуация заключалась в том, что на наши постоянные предложения наладить контакты и отношения с западными странами [России] все время указывали на свое место», — сказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что в итоге это привело к тому, что РФ перешла в «разряд второстепенных государств», выполняющих функцию «сырьевых придатков». Президент России подчеркнул, что такие государства обычно теряют свой суверенитет. Без него, по словам Путина, РФ существовать не может.