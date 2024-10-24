Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-з.

 764мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин рассказал, что для него самое главное

Путин рассказал, что для него самое главное

1 297
13 комментариев

Безопасность России — самое главное для президента РФ. Об этом Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос журналиста BBC Стивена Розенберга во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин, говоря о безопасности России в прошлом, подтвердил, что атаки дронов на территории РФ до начала спецоперации не было. Однако, по словам президента, «была гораздо худшая ситуация».

«Ситуация заключалась в том, что на наши постоянные предложения наладить контакты и отношения с западными странами [России] все время указывали на свое место», — сказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что в итоге это привело к тому, что РФ перешла в «разряд второстепенных государств», выполняющих функцию «сырьевых придатков». Президент России подчеркнул, что такие государства обычно теряют свой суверенитет. Без него, по словам Путина, РФ существовать не может.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Рострелли
17 минут
"РФ перешла в «разряд второстепенны государств», выполняющих функцию «сырьевых придатков» Аааа, дак вот в чем причина. Мы обиделись. Вместо того, чтоб становиться высокоразвитым государством, работать, повышать благосостояние граждан, " я принял решение".
Дядя Бо
24 минуты
Чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?(с).
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Новости компаний
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01