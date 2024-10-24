Путин: Россия не вмешивалась в выборы в США, не делает этого и сейчас

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, не делает этого и сейчас. Его слова 24 октября приводит пресс-служба Кремля.

Глава РФ подчеркнул, что эта тема муссируется уже на протяжении нескольких лет, и напомнил о расследовании, которое проходило в США. «Пришли к выводу, что это полная чушь, что этого не было раньше. Этого нет и сейчас», — заявил Путин.

Отношения РФ и США будут зависеть от новой администрации в Вашингтоне, добавил президент. «Если США открыты, то и мы тоже будем», — добавил он.

Путина также спросили о словах кандидата в президенты США Дональда Трампа, который ранее заявлял о телефонном разговоре, в котором он якобы угрожал президенту РФ ударить по Москве.

«Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, нас это бодрит. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню», — заявил глава РФ. Путин отметил, что в США сейчас идет острая фаза выборов, поэтому к подобным заявлениям относиться серьезно не стоит. Однако слова о скором прекращении конфликта Трамп произносил искренне, предположил Путин, поэтому такие заявления Россия приветствует.